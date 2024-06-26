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賴總統：盼國際不允許陸任意畫紅線

聯合報／ 記者陳熙文陳政錄蔡家蓁／連線報導
賴清德總統。記者葉信菉／攝影
賴清德總統。記者葉信菉／攝影

賴清德總統昨接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」訪問團時強調，台灣會持續負責任地處理兩岸關係，致力維持台海及印太區域現狀，也希望國際社會不應允許中國任意畫設紅線；國安會秘書長吳釗燮點明說，近年來中國將國內立法武器化，作為威權擴張的手段。

針對中共日前頒布關於懲治「台獨」頑固分子的意見，美國國務院於當地時間廿四日發聲譴責，強調威脅及法律戰無法和平解決兩岸分歧。大陸外交部昨回應，對美方有關言論表示強烈不滿和堅決反對，呼籲美方恪守「一個中國原則」和不支持台獨的承諾。

於此同時，中國海警船近期持續侵擾我方水域，昨天清晨又有四艘船艇集結並直驅禁限制海域，當中一度逼近金湖成功海岸僅五海浬，為史上最近一次，肉眼可見；海巡署金馬澎分署表示，第一時間金門海域派出三艘海巡艇，驅離編隊侵擾我國水域的中國海警船。

台獨 海巡署 美國 賴清德

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