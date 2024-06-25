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【即時短評】謝國樑如何拆彈？藍決戰第三階段反罷免

聯合報／ 本報記者游明煌
深陷罷免危機的基隆市長謝國樑如何拆彈？藍已有決戰第三階段的準備，將全力動員反罷免。記者游明煌／攝影
深陷罷免危機的基隆市長謝國樑如何拆彈？藍已有決戰第三階段的準備，將全力動員反罷免。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑對於罷免行動原來採取「冷處理」，黨部擬動員罷免綠議員反制才喊停，但因國會改革青鳥行動的激化，加上民進黨在最後關頭大力介入臨門一腳，進行實質投票已不可避免，深陷罷免危機的謝國樑如何拆彈？藍已有決戰第三階段的準備，將全力動員反罷免，是否罷免綠議員也正在評估。

罷免行動最先由公民團體「山海公民拆樑行動」發起，一開始是年輕人對市政不滿的集結，謝國樑團隊一開始認為動員的力量有限，民進黨也表明不介入，採取的策略是不要激化助長，認為不會過第二階段，針對訴求不多做回應，統統以市政優先想淡化讓聲音自動消失。

罷免連署也一度陷僵局，甚至連署站都被迫撤除，志工也嚴重不足，謝國樑沒有預料到的是國會改革衝突引發的後續效應，基隆成為不滿的情緒發洩口，青鳥行動後讓連署人數穩定成長。最後關鍵臨門一腳則是民進黨秘書長林右昌登高一呼，綠三名議員提供服務處連署，讓一直以來暗助的政黨資源公開化，民進黨加上青鳥力量催化結果，政壇預估進入實質投票是是謝國樑要面對的難題。

基隆藍營基層已經非常焦慮、炸鍋，尤其綠公開介入連署十分不滿，認為演變成政治惡鬥，「你罷我們的市長，我罷你們的議員」聲音持續發酵。據了解，藍已研擬拆彈及對應之策，目前先冷靜面對已有最壞打算會進入投票。

謝國樑當初拿下9萬7千多票，贏前立委蔡適應多出2萬5千多票，這差距是基隆傳統以來藍大於綠的六四比，想罷免成功同意票要多於不同意票，得有7萬6千多票才能過關，藍營評估只要守住基本盤很難過關，因此將擬策略，以動催出藍出來投不同意票為目標。

藍準備只要第二階段一過關，藍議員、黨部系統就會全力動員，採取反擊策略，對象包括綠議員，目前是否發動罷免綠議員正在評估對象，已列為備案，不會等著挨打。民進黨愈是激化罷免案成藍綠對決，藍陣營認為對謝國樑反而有利，就看情勢如何發展，政黨惡鬥的仇恨值如提高，民眾會質疑綠意在奪回市長，反降低公民團體罷免初衷，罷免正當性恐被模糊化。

罷免 謝國樑 議員

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