傳陸媒介入台節目製作 文化部：若違規可廢記者證

媒體報導中國官媒在台灣參與電視台政論節目製作，更有人在錄影棚盯梢，確認節目達到中共國台辦要求。文化部今天表示，文化部將請新華社駐台的邀請單位說明是否有此情形，如查證確實違反相關規定，文化部得廢止其記者證。

文化部今天回應表示，媒體所指的新華社記者已於1個月前離境，文化部將請新華社駐台的邀請單位說明是否有此情形，以及協同陸委會要求新華社其餘仍駐台的人員說明，查證是否有媒體報導的情況，如查證屬實確有違反相關規定，文化部將與相關單位依法處理新華社目前駐台及未來申請駐台事宜。

文化部說明，有關中國駐台媒體由陸委會專案評估後，目前同意10家媒體駐台，10家媒體記者駐台須向移民署申請後，由文化部檢視應備文件，再送移民署聯審會議審議，獲決議許可者由移民署核發入境許可，文化部再依入境許可製發記者證。

文化部指出，截至目前為止，中國駐台共有6家媒體、7名記者，包含新華社2名及人民日報社、中央人民廣播電台、中央廣播電視總台（央視）、中國新聞社、湖南廣播電視台等各1名。

文化部強調，駐台記者如有「從事與許可目的不符之活動」或「採訪期間變換所屬媒體或喪失新聞人員身分」，文化部得廢止其記者證，並由移民署廢止入出境許可證，並移送有關機關依法處理。