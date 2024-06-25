傳高虹安周四拜訪國民黨立院黨團 韓國瑜出席成變數
依據國民黨智庫規畫的財劃法修正草案，新竹市分配稅款成倒數第三。國民黨新竹市黨部原預計周四拜訪國民黨立法院黨團，爭取增加預算分配，立法院長韓國瑜預計出席。不過藍營人士透露，新竹市長高虹安得知訊息後，私下表態將率團前往立院，由於高虹安介入，情況變得複雜，韓國瑜恐「因故」，不出席拜會行程。
韓國瑜辦公室回應，國民黨新竹市黨部本預計周四拜訪國民黨團，並於數天前向韓國瑜提出邀約，不過該場拜會目前已經取消；目前尚未接到高虹安邀約，所以也不清楚詳細情況。
國民黨的財劃法版本內，中央統籌分配稅款將由4099億元增至9876億元，國民黨新竹市黨部認為，新竹市2023年上繳國稅近2900億元，人均上繳63萬元為全國第一，不過如果未來立法院推過國民黨的財劃法版本，新竹市的分配稅款仍是全國倒數，所以才會決定要組團北上，拜訪國民黨團、立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣。
不過，原已經談好的拜會行程，現在可能因為高虹安的介入，發生變化。
藍營人士指出，新竹市黨部原單純是想為新竹市請願，盼國民黨能增加財劃法當中分配給新竹市的資金比率，畢竟，新竹市繳的稅金、土地都比基隆大，但分配到的資金卻明顯少於基隆市及其他縣市；不過，現在主體成為民眾黨新竹市長高虹安、新竹市政府，情況變得複雜，韓國瑜方面也會擔憂單純的拜會行程失焦，已開始考慮是否不出席拜會行程。
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