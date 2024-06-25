國會改革明生效 民眾黨團：等法律生效才會照議程排案
國會改革法案明天生效，外界關注藍白黨團會有什麼動作，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天下午酸，立法院不像監察院一樣，沒經過監察院會議就作出「讓人瞠目結舌」的決議；立法院有立院運作的規定，等到法律生效才會照議程排案。
媒體問，監察院秘書長李俊俋稱仍支持三權憲法精神，但希望是用修憲方式，而不是用國會改革法案偷渡；黃國昌認為，最好的回應就是李俊俋自己在2012年說過的話，當時李俊俋說「在體制混亂還沒有辦法釐清，我們無法透過修憲改變時，那我們至少應該要做什麼事？我們至少應該要做的，就是國會的調查權，以及實施調查權會用到的聽證制度建立起來。」
黃國昌表示，李俊俋可以回去溫習當年說過的話，若還不夠，可以參考民進黨大老林濁水曾針對立院調查權與監院調查權可以並行不悖，寫過一本滿厚的冊子，「我想李俊俋秘書長應該不至於看不懂。」
媒體問，民眾黨主張總統到立院國情報告「依序即時回答」，賴清德總統說即問即答是違憲，民進黨立委林俊憲卻說兩種方式是相同的。黃國昌酸，林俊憲顯然沒有參與法案討論，也沒有看懂文字，「依序即時回答」怎麼會跟「即問即答」一樣呢？
黃國昌指出，民眾黨提出「依序即時回答」是在創造彈性與民主憲政慣例，這意即整個黨團代表發言完，再由總統做綜合的答覆，跟一問一答差很多，且可以藉黨團機制協商。黃國昌強調，其實過去一直主張要即問即答的，就是民進黨總召柯建銘。
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