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外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

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外交部將俞大㵢購物清單列「密件」 黃國昌：哪門子機密

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖/聯合報系資料照片

駐美代表俞大㵢被爆亂花公帑，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天表示，為求慎重和真實性，他向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，但外交部回函竟打上「密件」二字，黃國昌批評，俞大㵢花幾十萬買沙發、咖啡機「到底是涉及哪門子的國防機密或外交機密？」

黃國昌表示，俞大㵢被指控亂花公帑，這是很嚴重的控訴，為求慎重和真實性，並確認真實性，他發文向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，但外交部回函竟打上「密件」二字，上面還寫著，2025年12月31日解密。

黃國昌表示，外交部需要時間調查、追究相關責任，他一定支持，但為何連這種浪擲公帑的行為，立法院要監督，外交部卻用密件遮掩？

黃國昌說，他不禁想起，2013年11月4日立法院教育及文化委員會上，時任立委林佳龍針對故宮疑似涉弊，在質詢時所說「根據政府資訊公開法和相關的機密法規，其實都不允許你們用這樣的方式阻卻立法院的監督，說實在的，你們在這個過程當中隱匿了一些資訊，我希望你們趕快解密，因為沒有秘密就是沒有秘密，你們已經解釋為可以了，我們立法院為什麼不能看？如果這個不能看，我們怎麼審查預算呢？」

黃國昌喊話外交部長林佳龍，還記得11年前說過的話嗎？駐美代表花了數十萬公帑買沙發，到底是哪門子機密，能不能用道理說服全台灣人民？還是對於民進黨政府而言，只要是自家人，再怎麼難看，如此粗暴的遮掩都沒有關係？

黃國昌表示，俞大㵢被指控亂花公帑，這是很嚴重的控訴，為求慎重和真實性，並確認真實性，他發文向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，但外交部回函竟打上「密件」二字，上面還寫著，2025年12月31日解密。圖/黃國昌國會辦公室提供
黃國昌表示，俞大㵢被指控亂花公帑，這是很嚴重的控訴，為求慎重和真實性，並確認真實性，他發文向外交部索取俞大㵢上任以來使用公費購買物品的清單，但外交部回函竟打上「密件」二字，上面還寫著，2025年12月31日解密。圖/黃國昌國會辦公室提供
駐美代表俞大㵢（右一）被爆料亂花公帑，購買名品家具等私人居家用品在官邸享受卻報公帳，還放任妻子羅美珍（右二）把外交官當下人使喚，上任半年就花了800萬元。圖/聯合報系資料照片
駐美代表俞大㵢（右一）被爆料亂花公帑，購買名品家具等私人居家用品在官邸享受卻報公帳，還放任妻子羅美珍（右二）把外交官當下人使喚，上任半年就花了800萬元。圖/聯合報系資料照片

俞大㵢 外交部 黃國昌

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