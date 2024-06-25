外交部：台灣民眾依憲享民主自由 中國無權跨域制裁

中國新規懲治台獨，美國務院指出，法律戰無法和平解決分歧。外交部今天表示，台灣民眾依據憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利，中共所謂法律與規範對台灣民眾毫無拘束力，更無權制裁或跨域追訴民眾。

外交部傍晚發布新聞稿表示，針對中國日前發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」事，美國務院發言人米勒（MatthewMiller）於美東時間24日在例行記者會上，表達美方強烈譴責中方破壞穩定、升高情勢的言行，籲促克制及勿片面改變現狀，並指出威脅及法律戰無法和平解決兩岸分歧，再度敦促中方與台灣進行有意義的對話。

外交部指出，對於美方強烈譴責中方試圖透過法律戰及威脅行徑片面改變現狀與破壞區域和平穩定，外交部表達歡迎及感謝。

外交部提到，中方近來在各式場合大肆操弄法律戰、認知作戰與灰色地帶脅迫，無論是意圖透過「22條意見」禁錮台灣民主自由，或是長期透過扭曲、謬引聯合國大會第2758號決議以打壓台灣國際空間，以及在區域持續擴張，意圖挑戰現狀、擴大自身影響力，都已受到國際社會高度關切與嚴正譴責。

外交部表示，作為國際社會負責任的成員，台灣將持續與美國及所有理念相近夥伴攜手合作，向中國等威權政府展現國際社會不會任由其等劃設紅線，並將共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，確保台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部強調，台灣民眾依據憲法，享有不可剝奪的自由、民主與權利，中共所謂的法律與規範對台灣民眾毫無拘束力，更無權制裁或跨域追訴台灣人民。誠如總統賴清德所公開強調「民主不是犯罪，專制才是罪惡」，台灣願意以互利共榮為目標，進行兩岸對話交流，呼籲中國與台灣共同肩負維護和平的責任，並增進兩岸人民的福祉。