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三軍儀隊移至自由廣場操演 顧立雄：已協調得差不多

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與國防部長顧立雄（右）下午到立法院備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）與國防部長顧立雄（右）下午到立法院備詢。記者曾學仁／攝影

針對中正紀念堂轉型問題，民進黨立委林宜瑾今天質詢時建議，先讓三軍儀隊撤離堂體，把對獨裁者的崇拜轉換成對國家的效忠。國防部顧立雄答詢表示，目前已與文化部協調得差不多，何時執行由文化部最後拍板。

行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。顧立雄日前在答覆民進黨立委邱志偉質詢時提到，他個人看法認為，儀隊可以到自由廣場來操演。

面對立委再次追問，顧立雄今天表示，三軍儀隊如何進行操演，是由文化部主管，國防部已與文化部經過兩三次協調，已將國防部的主張傳達給文化部，希望將三軍儀隊移到自由廣場進行操演，目前已協調得差不多，何時執行最後仍由文化部拍板，國防部完全配合。

卓榮泰表示，大家都應該承認，中正紀念堂的定義和意義，社會上仍存在不同看法，國防部和文化部正在找尋大家最能接受、共識最高的方式，同樣表達對國家過去歷史的認知，也讓更多民眾可在更寬廣的地方看到儀隊表演，代表國家軍隊的文化。

國防部 文化部 顧立雄

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