駐美代表濫用公帑？ 總統府：依規定查辦

最重要的駐外大使，竟傳出濫用公帑醜聞？我國駐美代表俞大㵢近日遭控濫用公帑購置家具與外出座車。對此，總統府發言人郭雅慧25日被詢及此事表示，總統已請行政院及外交部了解實情，並依照相關規定處理。外交部發言人劉永健則說，家具是依規定採購，但外交部未同意採購外出座車。

大手大腳亂買東西

駐美代表俞大㵢遭週刊爆料濫用公帑，包括花新台幣200多萬元購買床、地毯、沙發、咖啡機，且將公務車私用，以及執意購買近400萬元的駐美代表凱蒂拉克座車，但因原座車才剛買2年，依規定不能更換，最終被擋下。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，總統已請行政院及外交部了解實情，並依照相關規定處理。行政院長卓榮泰受訪時則說，非常地注意外館人員的管理，會請外交部了解事實，有任何的違法狀況即時處理，儘速向社會大眾來說明，一定要讓大家知道政府的品行高標準。

採購有符合規定

外交部發言人劉永健在外交部例行記者會表示，俞大㵢去年抵任後，採購的傢俱、設備皆是因超過使用年限或年久失修損害，配合職務宿舍有經辦宴客、會晤等公務需求，依規定採購。館長座車申購有年限、里程數等限制，因此外交部並未同意換購相關車輛。

劉永健緩頰表示，俞大㵢此次採購均依政府相關規定及程序辦理，主要是配合職務宿舍有公務需求，還有整體搭配需要，另因疫情後美國物價通膨嚴重、人工成本飛漲，也反映在採購價格上。

媒體追問爆料帳目是否屬實？劉永健僅回應，只要是宴客、接待訪賓等公務需要都可以列支，至於其他內容，外交部了解後會再對外說明。

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