傳藍委想修選罷法 柯文哲：不需特別提高罷免門檻

媒體報導，國民黨立法院黨團擬在下會期處理選罷法修正草案，將尋求與民眾黨合作。民眾黨主席柯文哲今天說，不需要特別提高罷免門檻，變來變去很奇怪，過程要嚴謹、合法就好。

自由時報23日報導，國民黨立法院黨團擬在下會期處理公職人員選舉罷免法修正草案，改成「同意票數超過被罷免人當選得票數」才通過罷免，國民黨立委表示會尋求與民眾黨合作。媒體詢問，因民眾黨都是不分區立委，無法被罷免，因此網友點名要罷免民眾黨縣市議員。

柯文哲上午出席台灣民眾黨立法院黨團會議，他接受媒體聯訪時表示，選舉、罷免、創制、複決是人民政治權利，但不應該變成政客在耍弄的工具，他對選罷法態度是，不需要特別提高罷免門檻，「變來變去很奇怪」，就像公投法一樣，變來變去多丟臉。

柯文哲說，希望要罷免就要很嚴謹，對目前罷免連署他就有意見，選總統的連署跟罷免連署的標準不一樣，不是很奇怪嗎。他不主張調整罷免門檻，過程要嚴謹、合法就好。

民眾黨立委麥玉珍則表示，民眾黨反對，罷免門檻不宜提高，會讓人民難以行使公民權利；但現在罷免連署不嚴謹，特定團體操作會淪為政治動員，造成動盪、對立，她也很憂心。

媒體詢問，國民黨擬修法讓核電廠延役。柯文哲說，關於電的問題，民眾黨在總統大選時政策很清楚，核電現階段是過度性能源，再生能源要發揮功能還需要時間，核二、核三要先延役，至於核四用不用，要儘速決定。

另外，就「台智光案」台北市議會專案小組召集人、國民黨台北市議員秦慧珠擬邀前台北市長郝龍斌、柯文哲說明。柯文哲說，他是非常注重檔案的人，一定都有紀錄，就把所有會議記錄上網全部公開給大家看，哪裡有問題他都能回答。議員要作秀，但他是要解決問題、不是製造問題。