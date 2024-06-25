快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

重要人士赴陸未列管 卓榮泰：我這兩天很擔心王金平

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖）今天出席立法院施政方針報告及備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（圖）今天出席立法院施政方針報告及備詢。記者曾學仁／攝影

中共發布懲治台獨「意見」，最重可判死刑。民進黨立委林宜瑾今質詢時問行政院長卓榮泰，依據中國的標準，卓榮泰認為自己背了幾條死罪？卓榮泰答詢說，大陸對我沒有司法管轄權，「所以我不認為我背任何死罪，我活著為台灣就好。」一個不民主、且法治不完備的政權要來侵犯台灣民主，這是天大的笑話。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。他在答覆林宜瑾質詢時表示，行政院的立場是保護國內國民，若要前往大陸，必須清楚知道有無能力保護自己，「因為大陸對我們是非常消極的，手段是非常惡毒的，」必須保護自己，否則政府真的勸全國國人應該三思而後行。

此外，民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴陸納管的「兩岸人民關係條例修正草案」，藍白再度聯手以人數優勢第10度封殺草案。林宜瑾詢問，我國欠缺立委赴陸納管規範，是否會造成立委人身安全疑慮？

卓榮泰表示，立委是國家重要的政治工作者，去到大家認為不是那麼安全的地方，若讓政府可提早事先知道，或國會有一套自我管理，政府會比較有能力知道其行蹤，預先了解危險性。從這角度來看，是不是能支持草案？

卓榮泰說，這不是管理方式，是讓大家掌握更多國家資源和重要人士進出國門的狀態，相信政府跟人民都有這樣的義務來保障國家重要的資產。

林宜瑾也質疑，陸委會曾表達，實務上正副總統以及除立法院之外的四院正副院長等人，都依兩岸人民關係條例與國家機密保護法相關規定，會提列名冊送交內政部移民署來做赴陸列管，但立委迄今從未提過相關名冊。對於立法院知法犯法的行為，是否開罰、如何嚴格執法？

卓榮泰說，過去在執行過程中，他必須承認可能沒有在這重點上做任何處理。政院還是尊重立法院修法過程，希望經過民主公開討論。現在重要人士赴陸，政府確實擔心他們的人身安全，「我這兩天就很擔心王前院長（指立法院前院長王金平），」希望他可以安全回來，告訴大家將來如何保護自己的安全。

卓榮泰 林宜瑾 立法院

延伸閱讀

傳陸記者督導台政論節目 卓榮泰：凸顯NCC重要性

駐美代表俞大㵢被爆亂花公帑 卓榮泰指示外交部查明

賴清德開第一槍聲請釋憲 卓榮泰：行政院縝密規劃中

相關新聞

【重磅快評】花了7億元 農業部不知超思、亮采啥關係?

超思進口雞蛋爭議延燒，民眾黨立委黃國昌質疑超思進口蛋短差600萬顆，還點出亮采取得雞蛋輸入許可，但中央畜產會卻付款給超思...

政論節目遭國台辦介入？NCC：正在了解具體情況

國內政論節目傳遭中國大陸國台辦介入，節目製作期間，新華社駐台記者不僅高度參與，甚至在攝影棚內參與錄製，確保節目內容達到國...

重要人士赴陸未列管 卓榮泰：我這兩天很擔心王金平

中共發布懲治台獨「意見」，最重可判死刑。民進黨立委林宜瑾今質詢時問行政院長卓榮泰，依據中國的標準，卓榮泰認為自己背了幾條...

三軍儀隊移至自由廣場操演 顧立雄：已協調得差不多

針對中正紀念堂轉型問題，民進黨立委林宜瑾今天質詢時建議，先讓三軍儀隊撤離堂體，把對獨裁者的崇拜轉換成對國家的效忠。國防部...

駐美代表俞大㵢爆採購爭議 資深外交官揭「非特例」內情

鏡周刊報導駐美代表俞大㵢涉嫌亂花公帑，外交知情人士表示，這起案件是由署名小職員向外交部檢舉的黑函，俞大㵢回函向外交部解釋...

駐美代表濫用公帑？ 總統府：依規定查辦

最重要的駐外大使，竟傳出濫用公帑醜聞？我國駐美代表俞大㵢近日遭控濫用公帑購置家具與外出座車。對此，總統府發言人郭雅慧25日被詢及此事表示，總統已請行政院及外交部了解實情，並依照相關規定處理。外交部發言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。