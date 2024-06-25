駐美代表俞大㵢豪撒公帑 林憶君批外交部企圖掩蓋事實
駐美代表俞大㵢被爆料亂花公帑，購買名品家具等私人居家用品在官邸享受卻報公帳，還放任妻子把外交官當下人使喚，上任半年就花了800萬元。民眾黨立委林憶君批評，外交部逃避問題、顧左右言他，企圖掩蓋事實。
鏡週刊今天爆料，前駐美代表蕭美琴接任副總統後，俞大㵢接任，卻亂花公帑買奢侈品且任由太太對外交官頤指氣使。俞大㵢上任半年，花200多萬元買床、地毯、沙發、咖啡機供自己與太太享受，連衛生紙、牙膏等消耗品也以接待賓客為由報帳。
林憶君不滿，外交部面對記者提問，不斷顧左右而言他、跳針迴避問題，記者提問有關外館館長私人日常用品申報公帳相關問題，外交部發言人不斷地跳針表示「限於公務上需要」，卻未明確回答說明是否合法，也未明確說明公務需求的範圍，企圖掩蓋事實。
林憶君認為，爆料內容鉅細靡遺，恐非空穴來風，但外交部卻語帶恐嚇吹哨者不循內部申訴機制，她實在不能苟同，如果內部申訴機制可以有效解決問題，為何外交部同仁要冒著未來仕途受阻的風險，冒險爆料尋求媒體協助？
林憶君表示，外交部人員「刮同仁鬍子前，該先把內部問題人物的鬍子刮乾淨」與其檢討吹哨者，不如認真徹底檢討外交部內部管理機制不彰的問題；同時呼籲外交部即刻啟動內部調查，並向立法院提供各外館帳目使用明細，自證並自清沒有違法之虞；監察院和審計部應對此事件主動啟動調查，以正視聽。
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