「彙音寶鑑」送卓榮泰 謝龍介呼籲用心推廣台語文化

行政院長卓榮泰今天出席立法院施政方針報告及備詢，立委謝龍介贈送閩南語字典「彙音寶鑑」給卓榮泰院長，抨擊總統賴清德沒誠信，呼籲卓榮泰用心推廣台語文化。

國民黨立委謝龍介下午在立法院總質詢時抨擊總統賴清德沒誠信、呼籲行政院長卓榮泰不要被賴帶壞，並提醒卓揆：「我比你更了解賴清德，你被他牽著走，最後很快被換掉！」。