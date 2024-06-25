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「彙音寶鑑」送卓榮泰 謝龍介呼籲用心推廣台語文化
行政院長卓榮泰今天出席立法院施政方針報告及備詢，立委謝龍介贈送閩南語字典「彙音寶鑑」給卓榮泰院長，抨擊總統賴清德沒誠信，呼籲卓榮泰用心推廣台語文化。
國民黨立委謝龍介下午在立法院總質詢時抨擊總統賴清德沒誠信、呼籲行政院長卓榮泰不要被賴帶壞，並提醒卓揆：「我比你更了解賴清德，你被他牽著走，最後很快被換掉！」。
立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，謝龍介下午質詢時提及台語文化，表示「你要和我一起打拚，我看你們都沒有一起打拚，讓一群愛台灣、過去支持你們的人很感慨，怎麼現在是國民黨謝龍介推動漢文台語？」隨後謝龍介送卓榮泰閩南語字典「彙音寶鑑」及USB，提到就如查國語字典一樣，「你以後來到這邊，就能對答如流」。
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