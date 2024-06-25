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柯文哲批賴背信棄義 民進黨：柯文哲勿混淆視聽

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，賴清德總統遵循憲法，柯文哲勿混淆視聽。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，賴清德總統遵循憲法，柯文哲勿混淆視聽。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲及黨團總召黃國昌指稱賴清德總統「選前說要接受國情質詢，選後就翻臉不認人」。民進黨發言人戴瑋姍今天回應，國情報告及諮詢不等於國情質詢，請柯文哲和民眾黨不要偷換概念，持續混淆視聽，轉移自身弊案焦點。

戴瑋姍指出，賴總統願赴立院做國情報告的承諾，是以合乎憲法精神的前提進行，並不是一對一的質詢。但是，藍白兩黨透過國會多數濫修「立法院職權行使法」，把總統赴立院國情報告義務化已有違憲之虞，讓立委可以一對一質詢總統，更是改變憲法權力分立的結構，使立法權除了監督行政權，居然還可以監督國家元首，簡直是混亂憲政秩序。

戴瑋姍指出，在這種違反憲法的疑慮下，總統府已聲請釋憲及聲請暫時處分，並希望朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，並回歸理性討論。民眾黨卻斷章取義，將目前還在釋憲過程當中的修法條文與賴清德總統所說的合憲合法混為一談，根本就是企圖偷換概念。

戴瑋姍書，總統依憲政程序聲請釋憲以及暫時處分也並非首例，柯文哲將此影射為納粹希特勒，根本污辱台灣的民主。柯文哲過去才是數度「稱帝」，自稱雍正、努爾哈赤及多爾袞、漢獻帝、漢高祖、唐太宗，可見其威權心態根生蒂固，瘋狂的帝王心態顯露無遺，呼籲柯文哲應該尊重憲政程序和民主價值，而不是利用威權心態破壞社會的和諧與製造社會對立。

國情報告 戴瑋姍 柯文哲

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