政論節目遭國台辦介入？NCC：正在了解具體情況

國內政論節目傳遭中國大陸國台辦介入，節目製作期間，新華社駐台記者不僅高度參與，甚至在攝影棚內參與錄製，確保節目內容達到國台辦要求。對此，NCC（國家通訊傳播委員會）今（25）日表示，目前仍在了解具體情況，今日已發函公協會，要求回覆外，也再次呼籲業者要注意自律規範。若NCC查證屬實，最重可處200萬元以下罰鍰，並得令該節目停播。

資深媒體人爆料，台灣某政論節目腳本，均有新華社記者參與製作，以確保節目內容達到國台辦要求。

NCC今日回應，目前仍在了解具體情況。

NCC表示，新聞媒體是社會公器性質，應該要獨立、專業、自主。這就是為何新聞台都有自律公約或編輯室公約等自律規範。今日發函公協會，要求回覆外，並再次呼籲業者要注意自律規範。

NCC指出，根據媒體報載「中國新華社駐台記者介入政論節目的製播」，此部分牽涉到兩岸人民關係條例第33之1規定，中國記者來台之申請目的與實際情形不一致等狀況，需要文化部來認定處理。而新聞台都有自律公約或編輯室公約等自律規範，依據衛廣法22條，業者要依相關規範進行自律，並且將討論結論公開於網站上，也要了解有無涉及衛廣法27條規定。但這些會提到委員會討論才有答案。

根據衛廣法規定，如果查證屬實，NCC最重可處200萬元以下罰鍰，並得令其停止播送節目或廣告。