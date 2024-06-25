傳陸駐台記者盯梢台政論節目 藍委：麥卡錫主義色彩濃

傳有中共官媒駐台記者到棚內盯梢特定政論節目，行政院長卓榮泰今（25）赴立院備詢，被問到此事，強調看出國家通訊傳播委員會（NCC）的重要性，盼NCC人事案盡快通過。國民黨立委牛煦庭要求相關指控拿出證據，指民進黨執政下，麥卡錫主義色彩漸濃。

有資深媒體人向自由時報爆料，新華社駐台記者趙博受國台辦新聞局指示，現場督導台灣某政論節目、置入中共「點菜」主題角度。卓榮泰今日對此說，他不清楚電視台內部狀況，但有任何類似或是其他行為，都應該有執法機關處理。

卓榮泰認為，此案看出NCC的重要性，希望NCC的人事同意權，能夠盡快通過立法院，讓專業獨立機關，能夠去做原有的業務，才能對NCC所有業務主管下的單位更有信心。

國民黨立委徐巧芯說，用影射的殺傷力最大，請問是哪家媒體，要不要公布出來？她也質疑NCC與此事有何關係，NCC有在查媒體內部？按照卓榮泰的說法，NCC會去清查媒體內部有什麼樣的人員，但這應該不是NCC的業務。NCC的人事案如果能夠提出好的人選，自然有機會能夠通過，如果還是像過去這樣子的人選，當然要審慎評估，利用不具名、沒根據的消息，想把NCC人事案強渡關山，已經老套。

國民黨立委柯志恩說，新華社是否進入台灣政論節目，可能要看事實真假和目前證據，如果屬實，就把證據攤開，NCC要做出立即處理，但目前都還是停留在據說、據聞，還是要看看實際證據，才有辦法做後續評斷。民進黨不斷用「認知」這兩個字來騷擾，告訴大眾只要任何訊息不正確，只要任何訊息跟對岸有任何關係，就會用誇大方法指控對岸滲透，台灣人民要提高警覺，指控藍白因此才需要擴權，擴權背後都是由習近平來導演，「習近平跟我們不太熟」，把賴清德總統記在心裡會比較重要。