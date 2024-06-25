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傳中共官媒駐台記者盯梢台政論節目 陸委會證實了！

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）出席立法院施政方針報告及備詢，陸委會主委邱垂正（右）列席。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）出席立法院施政方針報告及備詢，陸委會主委邱垂正（右）列席。記者曾學仁／攝影

自由時報今天報導，資深媒體人爆料，指稱國內某電視台所製播的政論節目，主題、談話腳本均有中共官媒新華社駐台記者高度參與，直接在錄影棚盯梢，引發輿論關注。陸委會主委邱垂正在立法院證實此事，並表示陸委會跟文化部會一起做行政調查。

行政院長卓榮泰今天率部會首長到立法院會繼續施政報告並備質詢。國民黨立委謝龍介在質詢時拿出一份報紙，表示今天有一則新聞報導稱，中國大陸派人來監視、操控我們的媒體，他詢問卓榮泰是不好意思抓此人，還是故意放此人走？媒體可以這樣報導？是否有此事？

卓榮泰表示，當然不行，並請陸委會說明。邱垂正表示，此人輪調回去了。謝龍介追問是否有此事，邱垂正證實有，並表示陸委會現在會跟文化部主管機關一起來做行政調查。

卓榮泰 邱垂正 陸委會

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