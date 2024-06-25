快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

監院釋憲 監院秘書長：先前院會已決議朝釋憲準備

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋。記者林俊良／攝影
監察院秘書長李俊俋。記者林俊良／攝影

監察院今天宣布將對國會改革法案聲請釋憲和暫時處分，但監院2018年對年金改革法案聲請釋憲前，曾經過院會表決，本次卻未表決，引發質疑。監察院秘書長李俊俋表示，6月初的全院談話會，監察院長陳菊有拿出此事討論，全院會議討論結果是朝釋憲準備，之後會在正式提出聲請釋憲後，送監院院會完備程序。

李俊俋指出，6月初全院談話會時，陳菊提及，立法院通過職權行使法，將影響監察權行使，監察院副院長李鴻鈞也召集全院會議討論，監察院何種職權被侵犯、釋憲要做何準備？最終討論結果是朝釋憲準備。

關於有法界人士認為，除了行政院外，其餘3機關現階段都不能聲請憲法判決，因現在大法官對聲請釋憲的要求，必須具備嚴格的「行使職權」的前提，立院要行使調查權查雞蛋，但監院也在調查中了，已產生行使職權衝突，才能聲請釋憲。

李俊俋表示，任何人現在的任何說法都尊重，但他提醒，憲法訴訟法是近幾年才修正完成，監察院第五屆所提的是大法官會議釋憲，本次是首次憲法訴訟，為何立法院職權行使法修法會造成四個憲政機關通通跳起來，恐怕才是真正要討論的重點。

李俊俋 監察院 釋憲

延伸閱讀

國會改革監院提釋憲 民眾黨團批李俊俋昨是今非

影／國會改革案 監察院：部分條文違反權力分立將聲請釋憲

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

釋憲戰遍地烽火空窗期恐不長 羅智強：努力讓陽光照進政府

相關新聞

【重磅快評】花了7億元 農業部不知超思、亮采啥關係?

超思進口雞蛋爭議延燒，民眾黨立委黃國昌質疑超思進口蛋短差600萬顆，還點出亮采取得雞蛋輸入許可，但中央畜產會卻付款給超思...

政論節目遭國台辦介入？NCC：正在了解具體情況

國內政論節目傳遭中國大陸國台辦介入，節目製作期間，新華社駐台記者不僅高度參與，甚至在攝影棚內參與錄製，確保節目內容達到國...

重要人士赴陸未列管 卓榮泰：我這兩天很擔心王金平

中共發布懲治台獨「意見」，最重可判死刑。民進黨立委林宜瑾今質詢時問行政院長卓榮泰，依據中國的標準，卓榮泰認為自己背了幾條...

三軍儀隊移至自由廣場操演 顧立雄：已協調得差不多

針對中正紀念堂轉型問題，民進黨立委林宜瑾今天質詢時建議，先讓三軍儀隊撤離堂體，把對獨裁者的崇拜轉換成對國家的效忠。國防部...

駐美代表俞大㵢爆採購爭議 資深外交官揭「非特例」內情

鏡周刊報導駐美代表俞大㵢涉嫌亂花公帑，外交知情人士表示，這起案件是由署名小職員向外交部檢舉的黑函，俞大㵢回函向外交部解釋...

李俊俋：三權比五權分立好 歡迎立法院提修憲

監察院秘書長李俊俋今天說，依權力分立原則，調查權是在監察院，若要破壞憲法設計，唯一途徑就是修憲，歡迎立法院提修憲；他個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。