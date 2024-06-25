監院釋憲 監院秘書長：先前院會已決議朝釋憲準備

監察院今天宣布將對國會改革法案聲請釋憲和暫時處分，但監院2018年對年金改革法案聲請釋憲前，曾經過院會表決，本次卻未表決，引發質疑。監察院秘書長李俊俋表示，6月初的全院談話會，監察院長陳菊有拿出此事討論，全院會議討論結果是朝釋憲準備，之後會在正式提出聲請釋憲後，送監院院會完備程序。

李俊俋指出，6月初全院談話會時，陳菊提及，立法院通過職權行使法，將影響監察權行使，監察院副院長李鴻鈞也召集全院會議討論，監察院何種職權被侵犯、釋憲要做何準備？最終討論結果是朝釋憲準備。

關於有法界人士認為，除了行政院外，其餘3機關現階段都不能聲請憲法判決，因現在大法官對聲請釋憲的要求，必須具備嚴格的「行使職權」的前提，立院要行使調查權查雞蛋，但監院也在調查中了，已產生行使職權衝突，才能聲請釋憲。

李俊俋表示，任何人現在的任何說法都尊重，但他提醒，憲法訴訟法是近幾年才修正完成，監察院第五屆所提的是大法官會議釋憲，本次是首次憲法訴訟，為何立法院職權行使法修法會造成四個憲政機關通通跳起來，恐怕才是真正要討論的重點。