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前總長反對現任總長到立院備詢 顧立雄：不會成為常態

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對參謀總長梅家樹明天將赴立法院備詢，國防部長顧立雄表示，不至於影響到參謀總長的領導統御，但也不會成為常態。圖／聯合報系資料照片
針對參謀總長梅家樹明天將赴立法院備詢，國防部長顧立雄表示，不至於影響到參謀總長的領導統御，但也不會成為常態。圖／聯合報系資料照片

針對參謀總長梅家樹明天將赴立法院備詢，前參謀總長李喜明今天表示，不贊成負責國軍作戰指揮的參謀總長接受質詢，如果立委可以對參謀總長的工作指手畫腳，會影響到整個軍隊作戰系統指揮的權威性。不過，國防部長顧立雄表示，不至於影響到參謀總長的領導統御，但也不會成為常態。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長顧立雄率梅家樹報告「漢光40號演習」規劃情形，並備質詢。李喜明今天表示，「國防二法」實施以來，軍政、軍令已一元化，讓國防部長和參謀總長各司其職才對，如果立委可以對參謀總長的工作指手畫腳，這其實會影響到整個軍隊作戰系統指揮的權威性，這對國家不會是好事。

針對李喜明的說法，顧立雄今天在立法院受訪表示，大法官釋字461號已經有做過解釋，根據憲法67條，參謀總長是可以邀請到委員會備詢，除有請假的正當理由外，應該有接受的義務，但涉及國家安全的機密事項，參謀總長可以不回答。

顧立雄強調，總長到立法院備選應該還不至於影響到領導統御，但這應該也不至於成為一個常態。

民間智庫台北政經學院基金會和平安全中心今日發布「2024國防評估報告」，基金會董事長黃煌雄指出，前總統蔡英文執政第二任期間，可說是外國因素介入我國防決策管道最多元、聲量最大的階段，這些將成為賴清德政府的歷史重擔。

對此，顧立雄駁斥沒有外力干涉，他表示如果是兵役役期的調整，這是因應敵情的威脅、建軍備戰的需要，以及國土防衛構想的改變，所以需要補充義務役的一年期，然後進行更實戰化的訓練。

至於駐美代表俞大㵢被指疑涉用公帳報私人花費，顧立雄僅說，「這我並不清楚，這不是屬於我管的業務。」

參謀總長 立法院 顧立雄

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