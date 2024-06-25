快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

俞大㵢遭爆亂花公帑 林佳龍：釐清狀況檢討採購程序

中央社／ 台北25日電
媒體報導，駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑，外交部長林佳龍（中）25日下午赴立法院會列席備詢，會前針對此事受訪表示，外交部採購都有相關規範，也有請俞大㵢寫報告，核可的項目並沒有違法，沒核可的部分後來也沒有採購。中央社
媒體報導，駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑，外交部長林佳龍（中）25日下午赴立法院會列席備詢，會前針對此事受訪表示，外交部採購都有相關規範，也有請俞大㵢寫報告，核可的項目並沒有違法，沒核可的部分後來也沒有採購。中央社

駐美代表俞大㵢遭媒體爆料亂花公帑，外交部林佳龍今天表示，外館採購都有相關規範，採購目的必要性和合理性，以及當地特殊狀況，這些會加以釐清，確保一定要依法行政，同時外館辦理採購的程序會再檢討。

立法院會今天針對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，下午進行外交及國防組，相關部會首長列席。會前，林佳龍回應媒體聯訪提問俞大㵢遭爆料亂花公帑一事。

林佳龍指出，外交部外館採購都有相關規範，針對媒體報導的事情，外交部也有請俞大㵢寫報告，核可的項目並沒有違法，沒核可的部分後來也沒有採購。

媒體追問沒核可項目是否指近新台幣400萬元的駐美代表座車，林佳龍回應，這項目當時在申報時，就有提出說明，外交部主管單位審查之後，認為還不到需要換車的時間，所以因此沒有成案。

被問到是否會將俞大㵢召回國調查，林佳龍表示，「不會」，目前通訊都很方便，針對外界的質疑，外交部請俞大㵢以書面方式回報。

林佳龍解釋，每個項目的情況還要具體了解，有些是因為使用期限已經過了，或者是過去有損壞、不堪用；至於費用，涉及每個地方包括搬運等可能費用，外交部都有請俞大㵢及駐美代表處詳細說明。

另外，林佳龍提到，報載說有人員辭職或提出辭呈，外交部也會加以了解，每一位外交官都是國家人才，都經過很久的培訓，而且在第一線、在高壓下，要為國捍衛外交，這時候大家要給最大的支持。

林佳龍強調，至於館內人事的領導或管理，每個個案外交部都會加以了解，希望在外館打拚，大家都是一個團隊，一定要彼此扶持、團結，以團隊精神做好外交工作。

俞大㵢 外交部 林佳龍

延伸閱讀

駐美代表俞大㵢遭控吃相難看 外交圈：應查是否涉貪

駐美代表俞大㵢遭爆報公帳私用 綠委要求啟動行政調查

俞大㵢遭控濫用公帑 外交部：報帳僅限公務

駐美代表遭爆亂花公帑 外交部：採購均依程序規定辦理

相關新聞

【重磅快評】花了7億元 農業部不知超思、亮采啥關係?

超思進口雞蛋爭議延燒，民眾黨立委黃國昌質疑超思進口蛋短差600萬顆，還點出亮采取得雞蛋輸入許可，但中央畜產會卻付款給超思...

政論節目遭國台辦介入？NCC：正在了解具體情況

國內政論節目傳遭中國大陸國台辦介入，節目製作期間，新華社駐台記者不僅高度參與，甚至在攝影棚內參與錄製，確保節目內容達到國...

重要人士赴陸未列管 卓榮泰：我這兩天很擔心王金平

中共發布懲治台獨「意見」，最重可判死刑。民進黨立委林宜瑾今質詢時問行政院長卓榮泰，依據中國的標準，卓榮泰認為自己背了幾條...

三軍儀隊移至自由廣場操演 顧立雄：已協調得差不多

針對中正紀念堂轉型問題，民進黨立委林宜瑾今天質詢時建議，先讓三軍儀隊撤離堂體，把對獨裁者的崇拜轉換成對國家的效忠。國防部...

駐美代表俞大㵢爆採購爭議 資深外交官揭「非特例」內情

鏡周刊報導駐美代表俞大㵢涉嫌亂花公帑，外交知情人士表示，這起案件是由署名小職員向外交部檢舉的黑函，俞大㵢回函向外交部解釋...

駐美代表濫用公帑？ 總統府：依規定查辦

最重要的駐外大使，竟傳出濫用公帑醜聞？我國駐美代表俞大㵢近日遭控濫用公帑購置家具與外出座車。對此，總統府發言人郭雅慧25日被詢及此事表示，總統已請行政院及外交部了解實情，並依照相關規定處理。外交部發言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。