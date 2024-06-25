俞大㵢遭爆亂花公帑 林佳龍：釐清狀況檢討採購程序

駐美代表俞大㵢遭媒體爆料亂花公帑，外交部長林佳龍今天表示，外館採購都有相關規範，採購目的必要性和合理性，以及當地特殊狀況，這些會加以釐清，確保一定要依法行政，同時外館辦理採購的程序會再檢討。

立法院會今天針對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，下午進行外交及國防組，相關部會首長列席。會前，林佳龍回應媒體聯訪提問俞大㵢遭爆料亂花公帑一事。

林佳龍指出，外交部外館採購都有相關規範，針對媒體報導的事情，外交部也有請俞大㵢寫報告，核可的項目並沒有違法，沒核可的部分後來也沒有採購。

媒體追問沒核可項目是否指近新台幣400萬元的駐美代表座車，林佳龍回應，這項目當時在申報時，就有提出說明，外交部主管單位審查之後，認為還不到需要換車的時間，所以因此沒有成案。

被問到是否會將俞大㵢召回國調查，林佳龍表示，「不會」，目前通訊都很方便，針對外界的質疑，外交部請俞大㵢以書面方式回報。

林佳龍解釋，每個項目的情況還要具體了解，有些是因為使用期限已經過了，或者是過去有損壞、不堪用；至於費用，涉及每個地方包括搬運等可能費用，外交部都有請俞大㵢及駐美代表處詳細說明。

另外，林佳龍提到，報載說有人員辭職或提出辭呈，外交部也會加以了解，每一位外交官都是國家人才，都經過很久的培訓，而且在第一線、在高壓下，要為國捍衛外交，這時候大家要給最大的支持。

林佳龍強調，至於館內人事的領導或管理，每個個案外交部都會加以了解，希望在外館打拚，大家都是一個團隊，一定要彼此扶持、團結，以團隊精神做好外交工作。