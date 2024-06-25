駐美代表俞大㵢遭控吃相難看 外交圈：應查是否涉貪

駐美代表俞大㵢遭控吃相難看，以公務之名購買高單價品、官邸所有開銷均報公帳，還要公務車載著全家賞櫻購物；匿名外交圈人士表示，各種公用和私用的支出都有明確規範，應列冊清查，釐清俞大㵢是否涉及貪瀆。

匿名人士表示，爆料所指非法用車、官邸日常生活消耗品以接待賓客為由報帳，這些均有跡可循，為求慎重，不妨清查俞大㵢接待時任副總統當選人蕭美琴的狀況、是否曾在官邸宴客，以及俞大㵢在外州轄訪活動與支出，力求符合標準。

匿名人士表示，早年公務車遭濫用及浮報支出的情形屢見不鮮，但近年來已有改善，加上外交部預算有限，多數館處都撙節度日，也因此這次爆出這麼豪華的官舍配備，令外交圈熱議與咋舌。

俞大㵢遭外交體系爆料一事，除了與個人操守有關，據分析，也有政治考量。

有涉外人士認為，俞大㵢屬於拉美幫非傳統北美幫，外交部存在強烈的區域中心主義，這也是俞大㵢接任駐美處要面臨的考驗；此外，賴政府才剛上路一個多月，旋即爆出駐美代表爭議，賴清德總統得審慎考慮是否要調動。

外交圈人士表示，政治和涉貪問題需個別處理，從兩個角度來看，皆應釐清俞大㵢是否需要承擔責任。