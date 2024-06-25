周玉蔻惹上他被北檢起訴 黃國昌：本來就會發生的事

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨立委黃國昌「在教室硬上女學生」，遭黃國昌反嗆惡意捏造、下流，並提告加重誹謗罪。台北地檢署今天宣布偵結，認定周玉蔻所為涉犯加重誹謗罪嫌，依法提起公訴。黃國昌今天下午回應，周玉蔻不實抹黑，被檢察官提起公訴是本來就會發生的事。除此之外，黃國昌也就同一案情向台北地方法院提民事賠償訴訟，法院在今年4月判決周玉蔻應賠償黃國昌30萬元，黃國昌說等有空的時候會去聲請強制執行。

檢方調查指出，周玉蔻去年6月13日在臉書貼文，「對了，黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）裡被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

當時黃國昌認為周玉蔻散布不實內容貼文，足以損害他的名譽及社會評價，控告周玉蔻涉犯刑法第310條第2項之加重誹謗罪嫌，並提出民事求償100萬元、刪除文章並刊登判決主文，今年4月25日，台北地方法院判周玉蔻應賠償30萬元，並移除貼文。

今天台北地檢署宣布對周玉蔻提起公訴，黃國昌下午受訪時回應，周玉蔻不實抹黑，依照現行刑法的規定「被檢察官提起公訴，這本來就會發生的事啊」，之前周玉蔻民事判賠30萬元。