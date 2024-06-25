【重磅快評】賴清德點燃罷免潮 謝國樑成頭號受害者

府院黨啟動國會改革釋憲大戰，賴清德總統昨天親自下達軍令狀，形同為大罷免潮煽風點火，但立委最快要到明年才能罷免，基隆市長謝國樑恐被綠營「祭旗」。罷免謝國樑的第二階段連署剩下倒數5天期限，距離法定連署門檻仍差約3000份「最後一哩路」，民進黨看準時機出手刺激仇恨值，謝國樑可能成為罷免狂潮的頭號受害者。

根據選委會統計，基隆市選舉人數為30萬7913人，第一階段罷免至少需3080人提議，第二階段需3萬792人連署，第三階段則需要7萬6979人連署。「山海公民拆樑行動」團體發起罷免謝國樑，二階連署到6月30日截止，目前連署約2700份，距離法定門檻還有一段落差。

「拆樑團體」原本喊出60天內收集5萬份連署書目標，希望一舉帶動罷免氣勢，因為若只連署到最低標，一旦選委會審查剔除超過預期的不合格連署分數，罷樑很可能因此破局。謝國樑最近低調拚市政，絕口不提NET爭議，顯然有達到降溫效果，讓罷免連署人數一度停滯。

隨著國會改革覆議、釋憲攻防，朝野惡鬥烽火連天，基隆首當其衝。民進黨先前一再宣稱未介入謝國樑罷免案，民進黨秘書長林右昌卻接連2天在基隆市舉辦「反濫權、護民主」宣講，吹響攻擊號角，林右昌子弟兵、市議員張顥瀚隨即宣布服務處將提供罷樑連署服務，被視為民進黨開出介入罷免的第一槍，綠營助攻化暗為明，罷樑從此進入藍綠對決。

謝國樑目前有東岸商場強盜案、電動機車及飛灰外運等3大案列為被告，其中東岸商場強盜案因對象特定且事實具體，檢察官依法由他字案轉為偵字案，結果可能一翻兩瞪眼。民進黨基隆市議員張之豪說，謝國樑被列為偵字案被告時，應該要自行請辭下台，留下一個優雅的身影。基隆市政府發言人呂謦煒表示，他字案是被告或犯罪事實還不明確的案件，只要被告跟犯罪事實能夠特定，結案前都會把他字案轉成偵字案，偵辦結果可能不起訴處分，不能據以認為檢方認定有罪。

立委大罷免潮遍地烽火，藍綠雖有預設目標，但根據選罷法，立委就職未滿1年不得罷免，不分區立委更不適用罷免規定，立委罷免有法定門檻、時間也未到，不論立委柯建銘、黃國昌、傅崐萁仇恨值多麼爆棚，支持者現在都沒輒，民進黨全黨打一人，無處宣洩的情緒可能全部轉嫁到謝國樑頭上。

朝野在立法院惡鬥，基隆卻成主戰場，罷免大戰火燒謝國樑；賴清德親上火線，民進黨顯然不只著眼覆議、釋憲，2026大戰已提前開打。