參謀總長到立院備詢 黃煌雄、李喜明：對國家不是好事

參謀總長梅家樹明天到立法院外交國防委員會提出專題報告，接受立委質詢，前參謀總長李喜明以及台北政經學院基金會董事長黃煌雄，對此都不以為然。

黃煌雄曾任民進黨立委與監委，他與李喜明認為，當年軍政軍令二元化，總長赴立院報告有時代意義。但在國防二法實施後，軍政軍令一元化，由國防部長代表接受國會監督就夠了，讓立委對參謀總長的工作指手畫腳，將影響軍隊作戰系統指揮的權威，對國家不是好事。

台北政經學院基金會和平與安全中心上午舉行2024年國防評估報告，黃煌雄表示，1998年唐飛以參謀總長身分首度到立法院報告，曾經引起政壇轟動，時代背景不一樣，當時實權在參謀總長，國會努力讓參謀總長現身接受質詢。隨著國防二法實施，明定參謀總長的職權，國防部長本身就具有完全的代表。

李喜明指出，不贊成參謀總長到立法院報告，接受質詢。他說，軍政軍令二元化時代，國軍所有指令是由參謀總長下令，由參謀總長負全責。如今軍政軍令一元化，應該由國防部長領軍，要質詢國防部長都可以回答。

李喜明表示，國防部長如果對業務不熟悉的話，就應該要去熟悉，部長不應管到軍事作戰，該如何領軍作戰應充分授權給參謀總長和軍事將領。參謀總長職務特殊，戰時是實際負責統籌指揮者，應該讓其專注於領導能打仗、能打勝仗。參謀總長去備詢，以後可能還會無限上綱，把各司令和軍團指揮官也找去備詢，這對部隊運作會有負面影響。