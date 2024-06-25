控民進黨拿廢核謀財害命 蘇清泉：反對核三廠除役

核三廠1號機將於7月27日執照屆期，機組將停止運轉並進入除役階段，但包括核三廠所在地屏東縣恆春鎮和鄰近的車城、牡丹和滿州四鄉鎮，全都支持延役。國民黨立委兼屏東縣黨部主委蘇清泉今天表示，核能是最好基載電力，民進黨除了為廢核的神主牌，背後涉及龐大利益，才是政府要人民「用肺發電」的主因。

蘇清泉在其個人臉書發文表示，民進黨為其非核家園神主牌，在前總統蔡英文8年任期內拿人民血汗錢大灑幣，再生能源占比從5%只增加到9.5%，卻把國家搞得亂七八糟，良田、魚塭、原始山林等都拿去「種電」，除了增加發電成本導致台電虧損累累，光電板四處林立，破壞國土情況更加嚴重。

蘇清泉批評，現在民進黨進階到要廢核，宣布要核三停機除役，但為彌補電力缺口，只能拉火力電廠救援，把汙染嚴重的麥寮1號機延役。為了民進黨的利益與意識型態，製造大量PM 2.5與二氧化碳，讓已經高居台灣民眾死亡率第一名的肺腺癌更加嚴重，「這是民進黨拿廢核當藉口，謀財、害命！」

日前賴清德總統親自主持記者會，推出「健康台灣」、「淨零永續」兩個委員會，蘇清泉提醒，在民進黨廢核神主牌之下，這兩個目標背道而馳，「為了民進黨的利益與意識型態，人民付出的卻是寶貴的性命與健康，這代價也未免太慘烈，」，他堅決反對民進黨將核三廠除役的政策。