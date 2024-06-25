快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

控民進黨拿廢核謀財害命 蘇清泉：反對核三廠除役

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委蘇清泉今天表示，核能是最好基載電力，民進黨除了為廢核的神主牌，背後涉及龐大利益，才是政府要人民「用肺發電」的主因。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委蘇清泉今天表示，核能是最好基載電力，民進黨除了為廢核的神主牌，背後涉及龐大利益，才是政府要人民「用肺發電」的主因。圖／聯合報系資料照片

核三廠1號機將於7月27日執照屆期，機組將停止運轉並進入除役階段，但包括核三廠所在地屏東縣恆春鎮和鄰近的車城、牡丹和滿州四鄉鎮，全都支持延役。國民黨立委兼屏東縣黨部主委蘇清泉今天表示，核能是最好基載電力，民進黨除了為廢核的神主牌，背後涉及龐大利益，才是政府要人民「用肺發電」的主因。

蘇清泉在其個人臉書發文表示，民進黨為其非核家園神主牌，在前總統蔡英文8年任期內拿人民血汗錢大灑幣，再生能源占比從5%只增加到9.5%，卻把國家搞得亂七八糟，良田、魚塭、原始山林等都拿去「種電」，除了增加發電成本導致台電虧損累累，光電板四處林立，破壞國土情況更加嚴重。

蘇清泉批評，現在民進黨進階到要廢核，宣布要核三停機除役，但為彌補電力缺口，只能拉火力電廠救援，把汙染嚴重的麥寮1號機延役。為了民進黨的利益與意識型態，製造大量PM 2.5與二氧化碳，讓已經高居台灣民眾死亡率第一名的肺腺癌更加嚴重，「這是民進黨拿廢核當藉口，謀財、害命！」

日前賴清德總統親自主持記者會，推出「健康台灣」、「淨零永續」兩個委員會，蘇清泉提醒，在民進黨廢核神主牌之下，這兩個目標背道而馳，「為了民進黨的利益與意識型態，人民付出的卻是寶貴的性命與健康，這代價也未免太慘烈，」，他堅決反對民進黨將核三廠除役的政策。

屏東縣 民進黨 蘇清泉

延伸閱讀

屏東市代會主席補選黨內互打 國民黨縣黨部整合推派「她」守藍天

健保點值黨團協商二次破局 立委們最質疑邱泰源這點

增退休警消所得替代保留送協商 委員會開會滿火藥味

藍委提修高警消退休所得替代率 銓敘部：財務缺口加大

相關新聞

【重磅快評】賴清德造謠商業秘密 當時怎不為台積說話？

賴清德總統簽署立法院三讀通過的國會改革法案後，在總統府敞廳大動作宣布將聲請釋憲。針對立法院調查權部分，賴總統表示，這段時...

駐美代表俞大㵢遭爆亂花公帑 點燃賴政府外交鬥爭危機

駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑，浮報公帳，行政院長卓榮泰在第一時間表示，他會非常注意外館人員的管理，會請外交部做了解，「我們的高標準一定要讓大家知道」。總統府也要求了解實情，依相關規定辦理。府院都沒有對俞大㵢有特意廻護的表示，但駐美代表對我重要性，甚至不下於行政院長任命，這爆料當然傷及俞大㵢，也直接考驗著「外交新兵」賴清德和外交部長林佳龍對外交政策的處理與決斷能力，處理不當，反而可能真的是新政府的「外交危機」。

駐美代表俞大㵢爆採購爭議 資深外交官揭「非特例」內情

鏡周刊報導駐美代表俞大㵢涉嫌亂花公帑，外交知情人士表示，這起案件是由署名小職員向外交部檢舉的黑函，俞大㵢回函向外交部解釋...

謝國樑是國會改革替死鬼？白委林憶君：罷免潮前哨戰

民進黨秘書長林右昌日前到基隆宣講反濫權後，民進黨市議員陸續提供服務處幫忙連署罷免基隆市長謝國樑，目前距離罷免門檻僅剩不到...

控民進黨拿廢核謀財害命 蘇清泉：反對核三廠除役

核三廠1號機將於7月27日執照屆期，機組將停止運轉並進入除役階段，但包括核三廠所在地屏東縣恆春鎮和鄰近的車城、牡丹和滿州...

超思雞蛋吵翻天 業者：比價程序才是最大問題

超思公司進口巴西雞蛋案爭議延燒，民眾黨立法院黨團總召黃國昌踢爆，資本額僅50萬的超思拿到政府的7億元大單，早在2022年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。