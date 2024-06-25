駐美代表俞大㵢遭爆報公帳私用 綠委要求啟動行政調查

鏡周刊報導，駐美代表俞大㵢被指疑涉用公帳報私人花費。國民黨立委賴士葆、羅智強、陳玉珍等人都要求外交部調查真相，並向全民公布，違法就法辦，有疏失就懲處相關人員。民進黨立委鍾佳濱、陳冠廷喊話外交部盡速介入調查，不能僅憑傳聞或媒體報導，未必代表全部事實，外交部應該立即啟動行政調查。

鍾佳濱指出，官員內部有政風、廉政單位，外部有監察院，立法院也可以行使職權提出質詢，各種方式可以查核官員職務上是否善盡職責或怠忽職守，但不能僅憑一種方式，實際情況如何，有待進一步調查。外界傳聞是民進黨內派系鬥爭，不排除是政治陰謀，鍾佳濱認為，政治解讀大可不必。

鍾佳濱表示，官員行政監督有相關的體制，希望外交部應立即啟動調查，不能僅憑傳聞或媒體報導就認為確有其事，呼籲外交部調查後對外說明。

陳冠廷說，這樣的指控希望能具名提出證據，一些場合聽到的傳聞，應該以證據為導向，不是以傳聞導向，只聽一方之詞，希望外交部能公開說明相關訊息。