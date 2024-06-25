接見美國會訪團 賴總統：國際不應讓中國任意劃設紅線

賴清德總統今上午接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）訪問團。賴總統表示，面對威權主義擴張，強化台灣安全就是強化區域安全。台灣會持續負責任地處理兩岸關係，並致力維持台海及印太區域現狀，也希望國際社會不應允許中國任意劃設紅線。

賴清德總統今接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」訪問團，由外交部長林佳龍、美國在台協會台北辦事處代理處長柯傑民（Jeremy Cornforth）陪同，前來總統府晉見總統。

賴總統表示，USCC長期以來都非常重視東亞區域安全。面對威權主義擴張，深知強化台灣安全，就是強化區域安全、促進世界和平與繁榮。

賴總統強調，未來要持續壯大台灣，調整整個社會有更強大的自我保護韌性，以因應各種挑戰。然而，中國持續藉故增加在台海周邊及南海區域的軍事行動，搭配外交打壓、經濟脅迫與認知作戰、法律戰等手段，不斷提升灰色地帶侵擾，破壞區域的穩定。台灣會持續負責任地處理兩岸關係，並致力維持台海及印太區域現狀，也希望國際社會不應允許中國任意劃設紅線。

主席孔榮白致詞時表示，「美中經濟暨安全檢討委員會」是向美國國會提供建議的跨黨派委員會，這次在台灣選舉結束後來訪，向總統表達祝賀，並恭喜民進黨連續第三任執政，十分感謝有機會深入了解台美之間的經濟和安全關係。

她說，訪團成員都相當支持台美關係，此行希望了解如何深化這種關係，並改善雙邊經貿議題，同時要對賴總統面對更具侵略性的中國時表達支持。她認為，中國不只在區域內具侵略性，對全球來說也是如此，他們是以全球的格局來看待中國行徑。