超思進口蛋風波再起 黃國昌籲農業部公開報告勿包庇
超思進口雞蛋風波又起，民眾黨立委黃國昌昨天批評，超思進口日本蛋短差600萬顆，且為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采，但中央畜產會付款對象卻是超思。農業部常務次長杜文珍今天受訪說，農業部沒有調查權，移請檢調幫忙釐清。黃國昌回應，請農業部公開完整行政調查報告，別再繼續包庇。
黃國昌表示，杜文珍今天跟媒體說「畜產會採購日本雞蛋的內部行政程序，經政風檢視後並無行政問題」這樣的說法令人費解，行政調查報告都已經寫的那麼清楚了，杜文珍還說沒有行政問題，是在自打臉，還是為了遮掩弊案，什麼話都講得出來？
黃國昌指出，6月18日農業部所提供內容不全的「行政調查報告」第5頁已經承認「有關冷藏倉儲租金422萬8494元及運費300萬4273元，全年實支數額已逾公告金額（111年為100萬元），支付個別廠商亦有逾公告金額之情事，爰仍有應適用採購法疑義。」、「採買生鮮雞蛋雖可不適用採購法，但其冷藏倉儲租金及雞蛋托櫃運費依採購法第4條第1項，仍須依政府採購法程序辦理，惟畜產會未依採購法辦理。」
黃國昌說，他要奉勸農業部，與其透過媒體帶風向，不如盡速回覆針對專案進口日本蛋弊案尚未回覆的諸多資料，並回答「超思、亮采與中央畜產會三者間究竟存在什麼不可告人的關係？」、「為何在8月取得進口雞蛋輸入許可的是亮釆，但中央畜產會付款的對象竟是嗣後在2022年9月才成立的超思？」這兩個關鍵問題，及公開完整的行政調查報告，別再繼續包庇。
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