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NCC人事同意權案 經表決藍再度封殺

中央社／ 台北25日電

行政院長卓榮泰今天受訪，希望立法院盡速完成NCC人事同意權案。立法院程序委員會今天開會時，民進黨團提案將4位NCC委員人事同意權案，增列為6月28日、7月2日的立法院會報告事項，但藍白陣營反對，經表決再度遭到封殺。

此外，民進黨立委沈伯洋規範民代赴中須納入國安管制的兩岸人民關係條例部分條文修正草案，在5月3日院會遭到藍白立委聯手封殺，退回程序委員會後，今天在程序委員會中，再度被藍白立委封殺，無法排入報告事項。沈伯洋會後提到，他的提案第10次被藍白立委封殺。

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期7月31日屆滿，行政院依法提名4位新任委員並於4月30日送抵立法院。若立法院未在7月31日前行使人事同意權，4位任期屆滿的NCC委員任期將續任至新任委員產生。

卓榮泰18日除在立法院接受總質詢時表示，應該在時間內完成人事同意，也希望朝野黨團能夠談一談，「我們也可以表示一下意見」，今天於立法院接受媒體聯訪，針對外傳有中共官媒在台參與製作政論節目等議題作說明時，他表示這應該由執法機關來處理，從此也可看出NCC的重要性、希望NCC人事同意權案能盡快在立法院通過。

立法院中午舉行程序委員會，民進黨立法院黨團提案將4位NCC委員人事同意權案，增列為6月28日、7月2日立法院會報告事項，國民黨立法院黨團提議暫緩列案。

表決過程，在場國民黨與台灣民眾黨立委支持暫緩列案、民進黨立委反對，票數為9比9平手下，會議主席、國民黨立委吳宗憲則是贊成暫緩列案。

NCC 立法院 藍白

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