綠委26日聲請法規範憲法審查 暫時處分多久作成...無規定

立法院21日表決國會改革法案覆議案，維持原三讀決議，民進黨立法院黨團將向憲法法庭遞狀聲請法規範憲法審查、暫時處分，請求在憲法訴訟本案確定前，暫停生效或停止適用。總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄明天上午10點將至憲法法庭遞狀，預計憲法法庭由書記廳長楊皓清、副廳長林吉輝出面。

一般來說，憲法法庭依法只會主動公開已受理的案件，聲請案尚未決定受理或不受理，不會主動公開；案件繫屬也不代表受理，但要聲請定暫時狀態，本案與聲請暫時處分必須同時送遞，不能只聲請定暫時狀態。

依憲法訴訟法第43條規定，聲請案件繫屬中，憲法法庭為避免憲法所保障的權利或公益遭受難以回復之重大損害，且有急迫必要性、無其他手段可防免時，得依聲請或依職權，就案件相關的爭議、法規範適用裁定暫時處分。

定暫時處分，可以命當事人或關係人陳述意見、為必要的調查，但所謂的陳述意見或調查，可能是以書面方式行之，即便是準備程序庭也不必然要公開，由誰陳述意見也由憲法法庭裁量。暫時處分裁定應經大法官現有總額2/3以上參與評議，大法官現有總額過半數同意，並附具理由。

憲法法庭在決定受理聲請案件後，即會公開聲請書及答辯書。

如果有定暫時處分，暫時處分除在本案作成判決後失效，若裁定超過6個月，也會失去效力。外界疑惑聲請暫時處分，憲法法庭多久做成決定？這牽涉到賴清德總統在這段期間是否會被要求到立法院「報告國情」且被要求「即問回答」。司法院指出，憲法訴訟法未規定暫時處分必須在收案後多久之內作成。

舊制大法官時期，戶籍法第8條是2005年5月30日收案，同年6月10日依聲請做出暫時處分。

憲法訴訟法新制上路後，台義父母爭女案憲法法庭在分案5天後作出暫時處分；新竹縣新豐鄉鄉民代表選舉「聲請人為重新計票事件，聲請裁判及法規範憲法審查」案，分案2個月後，憲法法庭依職權為暫時處分。歷年來，大法官、憲法法庭裁准暫時處分的案件僅有此3案。