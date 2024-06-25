原民禁伐補償加倍預算 卓榮泰：很傷腦筋

立法院日前三讀調升原民禁伐補償，相關預算倍增。立委質詢關切後續預算編列可否由額度外新增預算，行政院長卓榮泰今天表示，每一個部會都應該廣泛照顧所有政策，單一政策就用了一個部會40%預算的例子前所未有，「這真的是很傷腦筋」。

立法院會4日在藍白的人數優勢下，經表決三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。卓榮泰7日在立法院會施政總質詢被問到預算問題時曾表示，修法過程就應合理討論，相關預算會放在原住民相關預算執行。

總統府昨天公布3部法律修正案，原住民保留地禁伐補償條例修正案在列。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委鄭天財質詢時關切原民禁伐補償加倍後續預算編列，可否由額度外的新增預算，卓榮泰表示，依照原住民族委員會今年預算和明年概算，「目前我認為看起來是相當的困難」。

卓榮泰指出，預算規模能否膨脹到多大，他現在無法來表示，但一個部會的預算規模就是在概算的額度裡面，依照目前看起來，只用在單一政策就用了一個部會40%的預算，再加上法定支出，只剩下大概10%多的預算會用在全體民住民族身上，「我現在是很傷腦筋的」。

鄭天財說明，不必傷腦筋，就是法律義務，這是最簡單。卓榮泰回應，這前提是每一個部會都應該廣泛照顧所有政策，單一政策就用了一個部會40%預算的例子前所未有，「這真的是很傷腦筋」。