快訊

午後雨彈襲來！大雷雨炸新北、桃園 14縣市發布大雨特報

反對國會擴權嚴守權力分立 監院：將聲請釋憲

農業部主任到立院開會突「內科OHCA」 警緊急CPR...意識仍不清

原民禁伐補償加倍預算 卓榮泰：很傷腦筋

中央社／ 台北25日電

立法院日前三讀調升原民禁伐補償，相關預算倍增。立委質詢關切後續預算編列可否由額度外新增預算，行政院長卓榮泰今天表示，每一個部會都應該廣泛照顧所有政策，單一政策就用了一個部會40%預算的例子前所未有，「這真的是很傷腦筋」。

立法院會4日在藍白的人數優勢下，經表決三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例第6條條文，原住民保留地禁伐補償金額度自2025年起，由每年每公頃新台幣3萬元提升至6萬元，並每2年依消費者物價指數成長率進行調整。卓榮泰7日在立法院會施政總質詢被問到預算問題時曾表示，修法過程就應合理討論，相關預算會放在原住民相關預算執行。

總統府昨天公布3部法律修正案，原住民保留地禁伐補償條例修正案在列。

立法院會今天進行對卓榮泰報告施政方針繼續質詢，國民黨立委鄭天財質詢時關切原民禁伐補償加倍後續預算編列，可否由額度外的新增預算，卓榮泰表示，依照原住民族委員會今年預算和明年概算，「目前我認為看起來是相當的困難」。

卓榮泰指出，預算規模能否膨脹到多大，他現在無法來表示，但一個部會的預算規模就是在概算的額度裡面，依照目前看起來，只用在單一政策就用了一個部會40%的預算，再加上法定支出，只剩下大概10%多的預算會用在全體民住民族身上，「我現在是很傷腦筋的」。

鄭天財說明，不必傷腦筋，就是法律義務，這是最簡單。卓榮泰回應，這前提是每一個部會都應該廣泛照顧所有政策，單一政策就用了一個部會40%預算的例子前所未有，「這真的是很傷腦筋」。

卓榮泰 原住民 額度

延伸閱讀

陸媒記者「盯梢」政論節目？卓榮泰：看出NCC重要性

遭質疑房價高漲 卓榮泰：政府不打房只打「炒房」

傳陸記者督導台政論節目 卓榮泰：凸顯NCC重要性

傳中媒記者盯梢台灣政論節目 卓榮泰：看出NCC重要性

相關新聞

【重磅快評】賴清德造謠商業秘密 當時怎不為台積說話？

賴清德總統簽署立法院三讀通過的國會改革法案後，在總統府敞廳大動作宣布將聲請釋憲。針對立法院調查權部分，賴總統表示，這段時...

駐美代表俞大㵢遭爆亂花公帑 點燃賴政府外交鬥爭危機

駐美代表俞大㵢遭爆料亂花公帑，浮報公帳，行政院長卓榮泰在第一時間表示，他會非常注意外館人員的管理，會請外交部做了解，「我們的高標準一定要讓大家知道」。總統府也要求了解實情，依相關規定辦理。府院都沒有對俞大㵢有特意廻護的表示，但駐美代表對我重要性，甚至不下於行政院長任命，這爆料當然傷及俞大㵢，也直接考驗著「外交新兵」賴清德和外交部長林佳龍對外交政策的處理與決斷能力，處理不當，反而可能真的是新政府的「外交危機」。

吳思瑤酸陳玉珍盯梢民進黨記者會 雙姝爆吵近20分鐘

繼日前國民黨立委葉元之與民進黨立委王定宇在媒體鏡頭前爆吵後，藍、綠立委今天又在立院爆吵了，這回主角換成民進黨立委吳思瑤與...

駐美代表俞大㵢爆採購爭議 資深外交官揭「非特例」內情

鏡周刊報導駐美代表俞大㵢涉嫌亂花公帑，外交知情人士表示，這起案件是由署名小職員向外交部檢舉的黑函，俞大㵢回函向外交部解釋...

謝國樑是國會改革替死鬼？白委林憶君：罷免潮前哨戰

民進黨秘書長林右昌日前到基隆宣講反濫權後，民進黨市議員陸續提供服務處幫忙連署罷免基隆市長謝國樑，目前距離罷免門檻僅剩不到...

控民進黨拿廢核謀財害命 蘇清泉：反對核三廠除役

核三廠1號機將於7月27日執照屆期，機組將停止運轉並進入除役階段，但包括核三廠所在地屏東縣恆春鎮和鄰近的車城、牡丹和滿州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。