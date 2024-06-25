快訊

屢飆極端高溫！6月已413人熱傷害 醫籲這時段別出門

好市多停車場「1時間點暫停收費」 知情人曝原因：不是每次都有

機車勾倒瓦斯桶！三重麵店大火延燒隔壁美甲店 1男1女送醫

台積電股價跌因立委索資？洪孟楷轟綠營惡意帶風向

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對有側翼網軍隱射台積電近日股價波動和國民黨立委洪孟楷索資有關，洪孟楷今天表示，4月份的質詢有辦法影響到6月份的股價？。圖／聯合報系資料照片
針對有側翼網軍隱射台積電近日股價波動和國民黨立委洪孟楷索資有關，洪孟楷今天表示，4月份的質詢有辦法影響到6月份的股價？。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委吳沛憶指控國民黨團書記長洪孟楷曾於4月向國科會索取台積電機密資料，更有側翼影射台積電近日股價波動和洪孟楷索資有關。洪孟楷今天表示，4月份的質詢有辦法影響到6月份的股價？「我真的不明白這是什麼邏輯」，是否也是因綠營惡意帶風向，才有大家看到的狀況？

洪孟楷今天再針對吳沛憶指控進行回應，他表示立法委員每一天開會都有可能跟政府機關索取相關資料，但從來不會索取機密資料，尤其不會針對民間公司索取機密資料，過去、現在都是如此。

洪孟楷提到，吳沛憶指控他在4月11日於教育及文化委員會索取台積電機密資料，這根本不是事實，如果要用這樣的話術來混淆焦點，根本就是吳沛憶在惡意攻擊。

洪孟楷指出，所有的逐字稿都已經在網站上，可以讓大家看，他在開頭說的是媒體報導有提到台積電，但後續質詢重點跟方向自始至終都是科學園區的正常運作與否，這也是國科會主管機關應該要重視的，所以他會請律師對提告，相關的告發狀也都已經準備完了，預計這兩天就會送到地檢署，請司法單位來釐清並還他清白。

至於有側翼稱近日台積電股價波動和洪孟楷索資有關，洪孟楷批評，這是惡意連結，立委真的沒有權力跟能力去影響任何的股價，尤其4月份的質詢有辦法影響到6月份的股價？他真的不明白這個是什麼邏輯。洪也質疑，是不是綠營惡意帶風向，導致於大家看到有這樣的狀況，而形成波瀾？

洪孟楷呼籲，謠言止於智者，立委秉持專業理性問政，希望政府部門好好的就於本業，以及自己應該要負責的相關單位來做管理，這是立委站在監督及把關的立場，絕對不會放手。另外，他也要求綠營側翼網軍不要在惡意帶風向，傷害台灣所有股市及民生議題。

台積電 吳沛憶 洪孟楷

延伸閱讀

被AI換臉成不雅影片男主角 淡水多名里長遭恐嚇取財

影／合成影像詐騙新招 新北多里長收到威脅影片

被控索要台積電機密 洪孟楷斥抹黑要對吳沛憶提告

綠批韓國瑜投票不中立 洪孟楷：院長投票天經地義

相關新聞

俞大㵢遭控濫用公帑 外交部：報帳僅限公務

中華民國駐美代表俞大㵢遭人指控花費800萬元整修代表官邸，亂花公帑，以前任代表蕭美琴名義，採購名牌用品報公帳，㵢公務車私...

吳思瑤酸陳玉珍盯梢民進黨記者會 雙姝爆吵近20分鐘

繼日前國民黨立委葉元之與民進黨立委王定宇在媒體鏡頭前爆吵後，藍、綠立委今天又在立院爆吵了，這回主角換成民進黨立委吳思瑤與...

駐美代表俞大㵢爆採購爭議 資深外交官揭「非特例」內情

鏡周刊報導駐美代表俞大㵢涉嫌亂花公帑，外交知情人士表示，這起案件是由署名小職員向外交部檢舉的黑函，俞大㵢回函向外交部解釋...

謝國樑是國會改革替死鬼？白委林憶君：罷免潮前哨戰

民進黨秘書長林右昌日前到基隆宣講反濫權後，民進黨市議員陸續提供服務處幫忙連署罷免基隆市長謝國樑，目前距離罷免門檻僅剩不到...

黃國昌追超思採購疑雲 農業部次長坦言「我也不知道」

超思進口雞蛋爭議未歇，民眾黨立委黃國昌昨指超思進口日本蛋短差600萬顆，且為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采，但中央畜產會...

台積電股價跌因立委索資？ 洪孟楷質疑綠營惡意帶風向

民進黨立委吳沛憶指控國民黨團書記長洪孟楷曾於4月向國科會索取台積電機密資料，更有側翼影射台積電近日股價波動和洪孟楷索資有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。