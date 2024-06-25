台積電股價跌因立委索資？洪孟楷轟綠營惡意帶風向

民進黨立委吳沛憶指控國民黨團書記長洪孟楷曾於4月向國科會索取台積電機密資料，更有側翼影射台積電近日股價波動和洪孟楷索資有關。洪孟楷今天表示，4月份的質詢有辦法影響到6月份的股價？「我真的不明白這是什麼邏輯」，是否也是因綠營惡意帶風向，才有大家看到的狀況？

洪孟楷今天再針對吳沛憶指控進行回應，他表示立法委員每一天開會都有可能跟政府機關索取相關資料，但從來不會索取機密資料，尤其不會針對民間公司索取機密資料，過去、現在都是如此。

洪孟楷提到，吳沛憶指控他在4月11日於教育及文化委員會索取台積電機密資料，這根本不是事實，如果要用這樣的話術來混淆焦點，根本就是吳沛憶在惡意攻擊。

洪孟楷指出，所有的逐字稿都已經在網站上，可以讓大家看，他在開頭說的是媒體報導有提到台積電，但後續質詢重點跟方向自始至終都是科學園區的正常運作與否，這也是國科會主管機關應該要重視的，所以他會請律師對提告，相關的告發狀也都已經準備完了，預計這兩天就會送到地檢署，請司法單位來釐清並還他清白。

至於有側翼稱近日台積電股價波動和洪孟楷索資有關，洪孟楷批評，這是惡意連結，立委真的沒有權力跟能力去影響任何的股價，尤其4月份的質詢有辦法影響到6月份的股價？他真的不明白這個是什麼邏輯。洪也質疑，是不是綠營惡意帶風向，導致於大家看到有這樣的狀況，而形成波瀾？

洪孟楷呼籲，謠言止於智者，立委秉持專業理性問政，希望政府部門好好的就於本業，以及自己應該要負責的相關單位來做管理，這是立委站在監督及把關的立場，絕對不會放手。另外，他也要求綠營側翼網軍不要在惡意帶風向，傷害台灣所有股市及民生議題。