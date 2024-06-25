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對岸頒「懲獨」新規遏國際參與 外交部：中國無權干涉

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

中國大陸國安、司法部門及國台辦日前聯名公布懲治「台獨分裂國家、煽動分裂國家」的意見，其中規定，透過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或對外進行官方往來等，都涉嫌分裂國家罪。外交部今天反擊表示，稱中國無權干涉及限制台灣參與國際。

外交部上午舉行例行記者會，外交部國際組織司司長孫儉元表示，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與專制極權的中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的台海現狀與客觀事實。只有台灣的民選政府才能代表台灣人民參與聯合國體系及其他國際組織，並與其他國家交往，中國根本無權干涉及限制，更凸顯中國的蠻橫說詞極為荒謬無理。

他指出，國際參與是台灣2350萬人的基本人權及共同期盼，政府會持續積極推動，也呼籲國際社會共同採取行動，遏止中國繼續藉由惡意扭曲聯大第2758號決議，企圖單方面改變台海現狀及為其未來武力犯台製造法理基礎。我國也將持續與國際社會理念相近國家，共同致力維護台海及印太區域的和平穩定，以及以規則為基礎的國際秩序。

中華民國台灣 台海 外交部

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