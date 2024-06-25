中共盯梢台政論？綠營盼從嚴調查勿淪中共「外送員」

自由時報報導，中共官媒盯上台灣政論節目，高度涉入主題、腳本，官媒駐台記者還在攝影棚外盯梢，民進黨立法院黨團今天大力抨擊，要求相關機關從嚴調查，避免讓台灣政論成為中共的「外送員」，配合傳遞錯假訊息；同時質疑藍白不惜違憲，都要修改NCC組織法，讓政治力凌駕專業、綁架媒體。

民進黨團上午10時10分舉行「中國黑手介入台灣媒體，藍白立法架空NCC」，民進黨團幹事長吳思瑤指出，新華社是中共官方媒體，等於是政府相關機構，大喇喇派人盯梢台灣媒體，更操刀進行政論節目劇本操作，當然違反兩岸人民關係條例第33-1條，陸委會、NCC、文化部都必須據此查處。

吳思瑤指出，文化部是核發媒體相關證照、工作許可，應當從嚴調查，NCC也必須進一步調查，該裁罰就裁罰，或是把此事列為後續評鑑、續照的重要指標，此事茲事體大，相關主管機關和跨部會都應該予以調查因應。

吳思瑤比喻，中國如火如荼在台發動輿論戰，中共是提供食材、配方的中央廚房，國民黨是配合帶風向的總舖師，民眾黨則在當學徒、當二廚，協助加料加菜，假使台灣政論節目有部分名嘴受到威嚇，更有中共官媒盯梢，屆時恐淪為外送員，配合傳遞錯假訊息，遂行入島入戶、入腦入心。

她續指，另個戰場就在立法院，藍白聯手修正NCC組織法，要求以政黨比例推派NCC委員組成審查會，但釋字613號已宣告違憲，政治力介入獨立機關；第二，藍白刪除延任、過渡條款，在立法院會、程序委員會七度阻擋人事案；第三，不當擴張旋轉門條款，禁止卸任NCC委員，侵害人民參政權。

她指出，修法最後一關就是立法院長韓國瑜主持的黨團協商，藍白依舊想用多數，將法案送到院會表決，民進黨團呼籲韓院長別再跳過朝野協商，沒收討論，NCC組織法絕對是民進黨團要全力阻擋的案子，違憲修法若通過，將讓政治力凌駕專業、綁架媒體。

民進黨團書記長莊瑞雄批評，2006年大法官釋字631號認定NCC組織法違憲，隔年重新修法，2008年政黨輪替後，國民黨立委翁曉玲成為第二屆NCC委員，如今又提出莫名其妙的條文；也許在野認為NCC會處罰執政黨不喜歡的媒體，但NCC業務停擺後，又該如何協助平反，「不是把那個台永遠殺死掉了嗎？」

媒體出身的民進黨立委林楚茵認為，台灣媒體雖然立場不同，仍保有獨立製作內容的自由，如果有人發現中共黑手介入，應該大聲說出來，「如果真的讓中共黑手進來之後，你想要說就說不出來了」。

研究認知作戰的民進黨立委沈柏洋指出，這是非常典型的媒體操作，過去對岸買粉專、網紅帶動輿論，一次只影響 幾萬人，但政論節目一次可影響50萬人、100萬人，是重中之重，此事分為兩層面，首先是從源頭打擊，第二是審查機制，立委必須持續監督，賦予更多單位查處量能。