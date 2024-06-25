賴總統：國際社會不應允許中國任意畫紅線

總統賴清德今天接見美中經濟暨安全檢討委員會訪問團時表示，中國透過各種手段不斷提升灰色地帶侵擾，台灣會持續負責任處理兩岸關係，致力維持台海及印太的區域現狀，也希望國際社會不應允許中國任意畫設紅線，感謝美國行政部門與國會議員團訪台，傳達美國與台灣站在一起的訊息。

總統賴清德上午在副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）」訪問團，總統致詞表示，非常歡迎組團訪台，多位訪團成員都是台灣的好朋友，也都曾經訪問台灣。

總統說明，訪團在他就任總統不久後訪台，除了見證台灣民主的新篇章，也將持續促進台美交流合作，他要再次表達最誠摯的歡迎與感謝，也要感謝各位貴賓長期支持台灣，積極深化台美合作關係。

總統提到，看到在USCC的倡議下，美國國會持續透過各種立法做為加強台美合作，像是今年4月通過印太安全補充撥款法案將有助於強化台灣的自我防衛能力，以及維護台海的區域和平穩定。

總統表示，長期以來USCC非常注重東亞的區域安全，面對威權主義擴張，深知強化台灣的安全就是強化區域的安全，促進世界的和平與繁榮，未來要持續壯大台灣，調整整個社會有更強大自我保護的韌性來因應各種挑戰。

總統說明，然而中國持續藉故增加在台海周邊及南海區域之軍事行動，搭配外交打壓、經濟脅迫與認知作戰、法律戰等手段不斷提升灰色地帶侵擾，破壞區域的穩定，台灣會持續負責任處理兩岸關係，致力維持台海及印太的區域現狀。他希望國際社會不應允許中國任意畫設紅線，感謝美國行政部門與國會議員團訪問台灣，傳達美國與台灣站在一起的訊息。

總統非常期盼台灣能夠持續得到USCC發揮影響力的支持，協助區域的和平穩定。

在建構台灣的經濟安全方面，總統感謝美國拜登政府與國會的支持，促成台美21世紀貿易倡議，現在雙方已經簽署首批協定，不僅提升台美關係也有助於台灣強化經濟韌性以及全球供應鏈安全，就在這幾天，經濟部籌組了企業領袖訪問團，正在華府參與「選擇美國投資高峰」會，積極發掘更多台美經濟產業合作機會。

總統強調，他非常期待未來能與各位訪賓一起努力讓台美關係持續深化與茁壯，也讓區域能夠更加和平穩定。

USCC主席克里夫蘭（Robin Cleveland）致詞表示，USCC是跨黨派而且跨參眾兩院的委員會，恭喜賴總統也恭喜民進黨第3次執政，她非常感謝有機會訪問台灣，且更加了解美國與台灣經濟與安全上的議題，期待持續深化台美經貿關係。

克里夫蘭表示，賴總統剛上任之時，遇到更加有侵略性的中國，中國的侵略行為不只在區域而是全球所採取的行為，看待中國的行為是以全球的格局來看。