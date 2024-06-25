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謝國樑是國會改革替死鬼？白委林憶君：罷免潮前哨戰

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委林憶君。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立委林憶君。圖/聯合報系資料照片

民進黨秘書長林右昌日前到基隆宣講反濫權後，民進黨市議員陸續提供服務處幫忙連署罷免基隆市長謝國樑，目前距離罷免門檻僅剩不到3千份。民眾黨立委林憶君認為，這是明年2月立委罷免潮的前哨戰，也是綠營輸掉基隆市長的復仇記，謝國樑成「青鳥」對藍營國會改革不滿下的替死鬼，試圖讓部分選情不穩的民代噤聲或降低對綠營政府的砲火。

林憶君指出，綠營近來在基隆用國會改革、反濫權名義宣講，但活動中大肆批評謝國樑施政，根本是「以國會改革、反濫權之名，進行罷免謝國樑之實」。謝國樑2022年當選基隆市長，上任後卻發生基隆東岸商場爭議等事，公民團體「山海公民拆樑行動」發起謝國樑罷免案，藍白主導的國會改革案通過後，又多了一個「罷免國民黨基隆市長謝國樑」的理由。

林憶君指出，綠營本來要罵國民黨、反濫權，但要罷免立委最快也要明年2月，眼下基隆已有「拆樑」團體連署罷免，因此謝國樑被拿來第一個開刀；抓到謝國樑這個替死鬼後，綠營試圖把「青鳥」對國民黨的怒氣，集中在謝國樑身上，是對藍營的反撲，也是基隆市前市長林右昌把市長寶座交棒給民進黨前立委蔡適應未果的反噬。

林憶君指出，綠營想用罷免謝國樑這場戰役作為明年立委罷免潮的前哨戰，用這次的罷免經驗來試水溫，測基層民意不滿國民黨的怒火到什麼程度，用來作為明年2月立委罷免戰役的模板，也藉此讓罷免議題延燒到明年。

林憶君指出，綠營利用基隆在地對謝國樑施政不滿的火種，添加「青鳥」對國會改革不滿的柴火，利用宣講活動煽風點火，意圖煽動罷免藍營民代潮，試圖讓部分選情不穩的民代噤聲或降低對綠營政府的砲火。

罷免 謝國樑

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