俞大㵢遭控濫用公帑 外交部：報帳僅限公務

中華民國駐美代表俞大㵢遭人指控花費800萬元整修代表官邸，亂花公帑，以前任代表蕭美琴名義，採購名牌用品報公帳，㵢公務車私用等。外交部今天說，相關報帳僅限公務使用，會盡快了解具體情形。

外交部今天舉行例行記者會，外交部發言人劉永健表示，駐外館處、館長宿舍的相關物品報帳的規定，是限於公務上使用。

他指出，館長宿舍有接待宴客，或訪賓的需要的時候，都可以依照相關規定，以公務來列支，使用業務費支付。但他必須是以公務為主，外交部會在了解之後對外說明。

有關俞大㵢申購370萬元Cadillac座車，劉永健說，館長車輛使用都有相關規定，使用年限、里程數都有一定規範才能夠換購，外交部沒有同意換購相關車輛，至於其他車輛使用情形，外交部會進一步了解。

劉永健表示，對於有外交同仁不循體制內的管道反應對外爆料，外交部會進行了解，這不是外交部鼓勵的做法。