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駐美代表遭爆亂花公帑 外交部：採購均依程序規定辦理

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國駐美代表俞大㵢。華盛頓記者張文馨／攝影
我國駐美代表俞大㵢。華盛頓記者張文馨／攝影

鏡周刊接獲爆料，駐美代表俞大㵢去年底到任後，不但巧立名目亂花錢，還放任太太對館員頤指氣使等。對此，外交部今天表示，駐美處採購均依政府相關採購程序與規定辦理。

外交部今天舉行例行記者會。針對媒體爆料俞大㵢涉嫌亂花公帑，外交部發言人劉永健表示，經外交部瞭解，俞大㵢自去年12月抵任後，換購或採購之辦公室及職務宿舍用品，相關採購均因家具、設備已超過使用年限，年久失修或損壞，並配合館長職務宿舍具有經辦宴客、會晤等公務需求及整體搭配，又因疫情後美國物價通膨嚴重及人工成本飛漲，皆反映於購買價格。

他並強調，此次採購均依政府相關採購程序與規定辦理。

劉永健說，俞大㵢銜命駐美以來，戮力台美間各項事務推動，但也表示，有關駐外館處相關採購規範若有與時俱進以求嚴謹完備之處，外交部及駐外館處將虛心接受各界意見，持續檢討精進。

俞大㵢 外交部

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