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黃國昌追超思採購疑雲 農業部次長坦言「我也不知道」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
農業部常務次長杜文珍今出席世界動物衛生組織狂犬病參考實驗室授證及揭牌儀式。圖／農業部提供
農業部常務次長杜文珍今出席世界動物衛生組織狂犬病參考實驗室授證及揭牌儀式。圖／農業部提供

超思進口雞蛋爭議未歇，民眾黨立委黃國昌昨指超思進口日本蛋短差600萬顆，且為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采，但中央畜產會付款對象卻是超思。農業部常務次長杜文珍今受訪說，「我也不知道」，因為農業部沒有調查權，因此移請檢調幫忙釐清。她也澄清農業部提供蛋量資料是一致的，只是因為計算箱數規格不同讓黃誤會。

黃國昌昨指出，超思早在2022年接到進口日本雞蛋的訂單，卻沒有簽訂採購合約，而是亮采在2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可，中央畜產會付款對象卻是同年9月5日才成立的超思，質疑超思就是為專案進口雞蛋而成立，才會由另一家公司亮采所取得輸入許可的雞蛋，後續再由畜產會貨款支付給超思，且農業部回覆進口蛋數量說詞前後不一，可信度打折。

杜文珍今出席世界動物衛生組織狂犬病參考實驗室授證及揭牌儀式，會後受訪被問及黃質疑農業部輸入進口蛋數字前後有出入，杜說，進口數量是固定的，可以到進口關務署網站查看，從重量來算不管是農業部第幾次提供報告都是一致的，只是計算的箱數規格不同「可能會讓委員有點誤會」，但在總數、重量上來算的話都是一致的。

至於超思與亮采兩者之間的關聯，杜說「我也不知道」，因為他們沒有調查權，移送檢調幫忙釐清，這過程中也有行政調查農業部同仁，她坦言行政作為確實可以被檢討、更精進，但政風行政調查中並沒有看到問題。

超思 農業部 雞蛋

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