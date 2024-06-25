黃國昌追超思採購疑雲 農業部次長坦言「我也不知道」

超思進口雞蛋爭議未歇，民眾黨立委黃國昌昨指超思進口日本蛋短差600萬顆，且為何取得進口雞蛋輸入許可的是亮采，但中央畜產會付款對象卻是超思。農業部常務次長杜文珍今受訪說，「我也不知道」，因為農業部沒有調查權，因此移請檢調幫忙釐清。她也澄清農業部提供蛋量資料是一致的，只是因為計算箱數規格不同讓黃誤會。

黃國昌昨指出，超思早在2022年接到進口日本雞蛋的訂單，卻沒有簽訂採購合約，而是亮采在2022年8月取得日本進口雞蛋輸入許可，中央畜產會付款對象卻是同年9月5日才成立的超思，質疑超思就是為專案進口雞蛋而成立，才會由另一家公司亮采所取得輸入許可的雞蛋，後續再由畜產會貨款支付給超思，且農業部回覆進口蛋數量說詞前後不一，可信度打折。

杜文珍今出席世界動物衛生組織狂犬病參考實驗室授證及揭牌儀式，會後受訪被問及黃質疑農業部輸入進口蛋數字前後有出入，杜說，進口數量是固定的，可以到進口關務署網站查看，從重量來算不管是農業部第幾次提供報告都是一致的，只是計算的箱數規格不同「可能會讓委員有點誤會」，但在總數、重量上來算的話都是一致的。

至於超思與亮采兩者之間的關聯，杜說「我也不知道」，因為他們沒有調查權，移送檢調幫忙釐清，這過程中也有行政調查農業部同仁，她坦言行政作為確實可以被檢討、更精進，但政風行政調查中並沒有看到問題。