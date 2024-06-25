吳思瑤酸陳玉珍盯梢民進黨記者會 雙姝爆吵近20分鐘

繼日前國民黨立委葉元之與民進黨立委王定宇在媒體鏡頭前爆吵後，藍、綠立委今天又在立院爆吵了，這回主角換成民進黨立委吳思瑤與國民黨立委陳玉珍，而且還是「盯梢」惹的禍。雙方爆吵近20分鐘，氣氛相當火爆。

民進黨團上午10時10分舉行「中國黑手介入台灣媒體，藍白立法架空NCC」，會上引述「自由時報」報導，新聞內容提到，中共官媒新華社駐台記者趙博甚至親自參與議題選定到腳本製作，還會注意來賓是否有按腳本走，並對來賓指手畫腳，被指控的電視台說「毫無根據，純屬杜撰。」

就在記者會進入尾聲時，吳思瑤提到，中國國台辦對我國政論節目盯梢，民進黨團召開記者會，場外也有陳玉珍盯梢；這句話讓陳玉珍瞬間爆氣，直接跑進民進黨團記者會現場開罵，「我剛好經過，不能反駁嗎？」、「你要跟我道歉，敢說敢當」、「難怪人家說你吳思瑤是愛造謠。」

陳玉珍一再重申「她只是經過」，況且民進黨團記者會是公開現場，手機上都看得到，為何吳思瑤公開侮辱、點名她？吳思瑤反駁道「我們在開記者會，妳卻亂入、侵門踏戶」，兩人爭執不下，場面相當火爆，即便記者會進入媒體提問環節，陳玉珍仍要求吳思瑤先道歉，她再離開。

此時同場的民進黨立委林楚茵拿著尖叫雞，模仿日前在院會衝突中，阻止陳說話的畫面，更拿出自由時報中的新聞照片，指陳的作為和盯梢舉動如出一徹；民進黨立委沈伯洋也說，他被國民黨團多次點名，也沒衝進場內嗆聲；民進黨團書記長莊瑞雄也出面勸阻，強調此舉已影響黨團開記者會。

眼看雙方衝突越演越烈，國民黨立委李彥秀率先走進民進黨團記者會現場勸架，安撫陳玉珍情緒的同時，也喊話吳思瑤不要針對個人，國民黨團書記長洪孟楷隨後加入，並與莊瑞雄達成協議，最終讓陳玉珍回國民黨團開記者會說明立場。

陳玉珍在國民黨團記者會還原衝突狀況，指她經過民進黨團記者室時，民進黨團還在開記者會，她當時在門外聽，沒想到吳思瑤突然侵害她的肖像權，直接拿手機對她拍，還說民進黨團開記者會，陳玉珍在旁邊盯梢；陳玉珍說，「這是極具侮辱性的這個字眼」，因此爆氣。

陳玉珍批評，民進黨什麼事情都要用遮羞布遮起來，不然以後民進黨團乾脆開機密記者會，不要讓任何人聽，只讓記者聽，或是以後記者會只能看直播，不能在現場聽。陳玉珍強調，她是在公用走廊上面聽，想要聽民進黨團的同仁為什麼跟她的想法不一樣，這是民主社會的表徵，吳思瑤怎麼可以直接侮辱她，耗弱她的名譽？

陳玉珍說，我們的國家什麼時候變成害怕別人聽，還不讓你講話？更何況這是公開的記者會，也有直播，為什麼可以隨便扣人家帽子，難道我們國家要回到小心匪諜在你身邊的日子嗎？或是走向文化大革命，學生不相信老師，有不同意見就抓去鞭屍嗎？陳玉珍要求吳思瑤把盯梢那句話收回去，並跟她道歉，如果吳思瑤不道歉的話，就是敢做不敢當。