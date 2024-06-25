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吳思瑤酸陳玉珍盯梢民進黨記者會 雙姝爆吵近20分鐘

聯合報／ 記者黃婉婷王千豪／台北即時報導
民進黨團幹事長吳思瑤點名在場外聆聽黨團記者會的國民黨立委陳玉珍是在「盯哨」，兩人為此爆吵近20分鐘。記者黃婉婷／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤點名在場外聆聽黨團記者會的國民黨立委陳玉珍是在「盯哨」，兩人為此爆吵近20分鐘。記者黃婉婷／攝影

繼日前國民黨立委葉元之與民進黨立委王定宇在媒體鏡頭前爆吵後，藍、綠立委今天又在立院爆吵了，這回主角換成民進黨立委吳思瑤與國民黨立委陳玉珍，而且還是「盯梢」惹的禍。雙方爆吵近20分鐘，氣氛相當火爆。

民進黨團上午10時10分舉行「中國黑手介入台灣媒體，藍白立法架空NCC」，會上引述「自由時報」報導，新聞內容提到，中共官媒新華社駐台記者趙博甚至親自參與議題選定到腳本製作，還會注意來賓是否有按腳本走，並對來賓指手畫腳，被指控的電視台說「毫無根據，純屬杜撰。」

就在記者會進入尾聲時，吳思瑤提到，中國國台辦對我國政論節目盯梢，民進黨團召開記者會，場外也有陳玉珍盯梢；這句話讓陳玉珍瞬間爆氣，直接跑進民進黨團記者會現場開罵，「我剛好經過，不能反駁嗎？」、「你要跟我道歉，敢說敢當」、「難怪人家說你吳思瑤是愛造謠。」

陳玉珍一再重申「她只是經過」，況且民進黨團記者會是公開現場，手機上都看得到，為何吳思瑤公開侮辱、點名她？吳思瑤反駁道「我們在開記者會，妳卻亂入、侵門踏戶」，兩人爭執不下，場面相當火爆，即便記者會進入媒體提問環節，陳玉珍仍要求吳思瑤先道歉，她再離開。

此時同場的民進黨立委林楚茵拿著尖叫雞，模仿日前在院會衝突中，阻止陳說話的畫面，更拿出自由時報中的新聞照片，指陳的作為和盯梢舉動如出一徹；民進黨立委沈伯洋也說，他被國民黨團多次點名，也沒衝進場內嗆聲；民進黨團書記長莊瑞雄也出面勸阻，強調此舉已影響黨團開記者會。

眼看雙方衝突越演越烈，國民黨立委李彥秀率先走進民進黨團記者會現場勸架，安撫陳玉珍情緒的同時，也喊話吳思瑤不要針對個人，國民黨團書記長洪孟楷隨後加入，並與莊瑞雄達成協議，最終讓陳玉珍回國民黨團開記者會說明立場。

陳玉珍在國民黨團記者會還原衝突狀況，指她經過民進黨團記者室時，民進黨團還在開記者會，她當時在門外聽，沒想到吳思瑤突然侵害她的肖像權，直接拿手機對她拍，還說民進黨團開記者會，陳玉珍在旁邊盯梢；陳玉珍說，「這是極具侮辱性的這個字眼」，因此爆氣。

陳玉珍批評，民進黨什麼事情都要用遮羞布遮起來，不然以後民進黨團乾脆開機密記者會，不要讓任何人聽，只讓記者聽，或是以後記者會只能看直播，不能在現場聽。陳玉珍強調，她是在公用走廊上面聽，想要聽民進黨團的同仁為什麼跟她的想法不一樣，這是民主社會的表徵，吳思瑤怎麼可以直接侮辱她，耗弱她的名譽？

陳玉珍說，我們的國家什麼時候變成害怕別人聽，還不讓你講話？更何況這是公開的記者會，也有直播，為什麼可以隨便扣人家帽子，難道我們國家要回到小心匪諜在你身邊的日子嗎？或是走向文化大革命，學生不相信老師，有不同意見就抓去鞭屍嗎？陳玉珍要求吳思瑤把盯梢那句話收回去，並跟她道歉，如果吳思瑤不道歉的話，就是敢做不敢當。

民進黨 記者會 陳玉珍

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