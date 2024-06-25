被民進黨控記者會盯梢 陳玉珍：回到小心匪諜的日子嗎？

繼國民黨立委葉元之和民進黨立委王定宇日前才因是否警察權相互飆罵後，藍綠立委今再爆發激烈口角。國民黨立委陳玉珍今天路過民進黨團記者會現場，被民進黨團幹事長吳思瑤指控是在盯梢，引發陳不滿，隨即和吳思瑤、立委林楚茵爆發激烈口角。陳玉珍批評，難道要回到小心匪諜在你身邊的日子嗎？

民進黨團今天上午舉行「中國黑手介入台灣媒體，藍白立法架空NCC」記者會，陳玉珍恰巧路過記者會現場，在民進黨團記者室外旁聽並和現場媒體聊天，吳思瑤現狀後批評陳玉珍是在盯梢，此話立即點燃陳玉珍怒火，質疑吳思瑤為什麼要點名她，林楚茵也加入戰局，批評陳玉珍鬧場，「對誰宣示？到底有什麼鬼？」

陳玉珍不甘示弱，隔著人牆舌戰民進黨立委。眼見局勢逐漸火爆，國民黨團書記長洪孟楷、立委李彥秀緊急上前緩和陳玉珍情緒，隨後返回國民黨團記者室舉行記者會。

陳玉珍還原衝突狀況，表示她經過民進黨團記者室時，民進黨團還在開記者會，她當時在門外聽，還詢問現場記者民進黨團書記長莊瑞雄的臉怎麼紅紅的，結果沒想到吳思瑤突然侵害她的肖像權，直接拿手機對她拍，還說民進黨團開記者會，陳玉珍在旁邊盯梢；陳玉珍說，「這是極具侮辱性的這個字眼」。

陳玉珍批評，民進黨什麼事情都要用遮羞布遮起來，不然以後民進黨團乾脆開機密記者會，不要讓任何人聽，只讓記者聽，或是以後記者會只能看直播，不能在現場聽。陳玉珍強調，她是在公用走廊上面聽，想要聽民進黨團的同仁為什麼跟她的想法不一樣，這是民主社會的表徵，吳思瑤怎麼可以直接侮辱她，耗弱她的名譽？