傳陸記者參與台政論節目 綠委要求國安單位調查

自由時報報導，中國官媒新華社記者疑似在台灣參與製作政論節目，甚至在攝影棚盯哨。民進黨立委王定宇今天表示，新華社直屬於中共中宣部，接受中共指揮，當然是違法，國安單位跟調查局應該深入調查。

根據自由時報報導，有資深媒體人爆料，國內某電視台製播的政論節目，在台辦要求下，每周由製作開開會討論腳本時，置入台辦指定角度或主題，錄影棚現場還有中共官媒新華社駐台記者到場盯哨，確認節目有達到國台辦要求，發揮「以台制台」效果。

王定宇指出，中共透過在台灣製作節目來施行中共政治意圖，這樣行為樣態以前都在境外，這一次直接在境內製播，這是前所未有的重大案件；相關單位對於金流、電視台哪些人在負責這些事情，全都要調查清楚，「法律該怎麼辦就怎麼辦」。

王定宇表示，中共官媒駐台記者帶著媒體採訪之外的使命或在台從事間諜工作，均已違法，國安單位應將人逮捕歸案或驅逐出境。王定宇認為，政府須禁止新華社再派人來台駐點，避免變成法律漏洞，應立刻取消新華社來台駐點資格。

民進黨立委陳冠廷說，如果國台辦有這樣的做法，任何方干涉想新聞由取材公正性，每次都反其道而行，無法取得台灣人好感度，得不償失。