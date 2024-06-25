「拆樑」後跟著罷區域立委 李彥秀揭賴清德「陽謀」

有民間團體發起罷免基隆市長謝國樑，民進黨在地議員也將服務處提供出來做連署服務。國民黨立委李彥秀今（25）日表示，民進黨終於不演了，搞大罷免，罷免完謝國樑，再來就是區域立委，看補選後，民進黨能否變國會多數，這是賴清德總統的目的。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基謝國樑，拆樑小組表示，二階連署最新約2萬8000份，離門檻只剩不到3000份。民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷服務處提供連署服務，助攻罷免謝國樑。

另一方面，民進黨發言人戴瑋姍、基隆市議員張之豪、張顥瀚今上午舉行記者會，戴瑋姍表示基隆市長謝國樑是民調最後一名的市長。張之豪呼籲基隆市長謝國樑知所進退，自動請辭下台。

李彥秀說，民進黨終於不演了，講國會擴權，背後有民進黨的真正目的。民進黨面對雙少數（賴清德總統競選時得票未過半、民進黨在立法院席次未過半），要全面搞罷免。大日公司敗訴，法院還給謝國樑公道，但又開始操作全民宣講，目的就是要搞大罷免，罷免完謝國樑，再來就是區域立委，罷掉一個是一個，看補選後，民進黨能否變成國會多數。這也是賴清德的目的。

李彥秀說，民進黨透過外部行動，掩蓋內政問題，凝聚黨內派系，不論是行政閣員的任用或接下來民進黨基層黨部的選舉，都可看到賴清德一手操盤，內部有很多聲音，但民進黨透過攻擊在野黨，凝聚民進黨內部。