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「拆樑」後跟著罷區域立委 李彥秀揭賴清德「陽謀」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

有民間團體發起罷免基隆市長謝國樑民進黨在地議員也將服務處提供出來做連署服務。國民黨立委李彥秀今（25）日表示，民進黨終於不演了，搞大罷免，罷免完謝國樑，再來就是區域立委，看補選後，民進黨能否變國會多數，這是賴清德總統的目的。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基謝國樑，拆樑小組表示，二階連署最新約2萬8000份，離門檻只剩不到3000份。民進黨基隆市議員張顥瀚、鄭文婷服務處提供連署服務，助攻罷免謝國樑。

另一方面，民進黨發言人戴瑋姍、基隆市議員張之豪、張顥瀚今上午舉行記者會，戴瑋姍表示基隆市長謝國樑是民調最後一名的市長。張之豪呼籲基隆市長謝國樑知所進退，自動請辭下台。

李彥秀說，民進黨終於不演了，講國會擴權，背後有民進黨的真正目的。民進黨面對雙少數（賴清德總統競選時得票未過半、民進黨在立法院席次未過半），要全面搞罷免。大日公司敗訴，法院還給謝國樑公道，但又開始操作全民宣講，目的就是要搞大罷免，罷免完謝國樑，再來就是區域立委，罷掉一個是一個，看補選後，民進黨能否變成國會多數。這也是賴清德的目的。

李彥秀說，民進黨透過外部行動，掩蓋內政問題，凝聚黨內派系，不論是行政閣員的任用或接下來民進黨基層黨部的選舉，都可看到賴清德一手操盤，內部有很多聲音，但民進黨透過攻擊在野黨，凝聚民進黨內部。

民進黨 罷免 謝國樑

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