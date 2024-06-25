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民進黨：謝國樑列偵字案被告 丟基隆人的臉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，謝國樑列偵字案被告，丟基隆人的臉。圖／民進黨提供
民進黨今天表示，謝國樑列偵字案被告，丟基隆人的臉。圖／民進黨提供

民進黨中央今天上午舉行記者會，砲口對準罷免連署中的基隆市長謝國樑，指出謝國樑在短短不到兩年的任期內，就被列為刑事案件的被告，令基隆市毫無光彩，才是謝國樑引起如此大民怨的來源。

民進黨發言人戴瑋姍表示，謝國樑在沒市政願景下，執意花費基隆市府27億元預算，大放送電動機車計畫，把足足可以讓基隆人免費坐公車14年的預算輕易花掉，又在沒規畫完善下，造成排隊亂象，引發民眾抱怨。

民進黨基隆市議員張顥瀚表示，基隆市民最在意的事情，東岸商場接管案被控強盜案，因過程事實具體，檢察官已轉為偵字案。但至今謝國樑市長還在轉移焦點，認為民事訴訟判決是對市政府有利的依據，然後真實的是他破門強盜的問題，在偵字案過程還在偵辦，還沒判決的時候，謝國樑卻拿著民事宣判，大喇喇向大家說這是市府的勝利，但對自己破門強盜事實遮遮掩掩。

民進黨基隆市議員張之豪表示，謝國樑上任以來最大的問題，莫過於公私不分，將私人恩怨無限上綱到濫用公權力。在東岸商場爭議上，謝國樑大肆宣傳基隆市府勝利，完全是混淆視聽，轉移焦點。事實上真正的癥結點，是基隆市政府與NET公司的爭議，謝國樑在司法審理階段，就強行闖入、強行扣押、強行破門，成為強盜市長。

民進黨 謝國樑

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