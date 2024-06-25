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批民進黨不演了 國民黨：罷謝成林右昌市政缺失遮羞布

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批民進黨不演了 國民黨：罷謝成林右昌市政缺失遮羞布

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天舉行記者會指出，民進黨有兩個不演了，一是反國會改革的宣講，就是為了後續推動罷免添柴火；二是先用原本躲在公民團體身後的民進黨不演了，秘書長林右昌下指導棋，民進黨議員協助衝連署，證明罷免基隆市長謝國樑的公民團體，滿滿都是民進黨的痕跡。圖／國民黨提供
國民黨今天舉行記者會指出，民進黨有兩個不演了，一是反國會改革的宣講，就是為了後續推動罷免添柴火；二是先用原本躲在公民團體身後的民進黨不演了，秘書長林右昌下指導棋，民進黨議員協助衝連署，證明罷免基隆市長謝國樑的公民團體，滿滿都是民進黨的痕跡。圖／國民黨提供

受藍綠攻防波及，基隆市長謝國樑陷入罷免危機，國民黨今天舉行記者會指出，民進黨有兩個不演了，一是反國會改革的宣講，就是為了後續推動罷免添柴火；二是先用原本躲在公民團體身後的民進黨不演了，秘書長林右昌下指導棋，民進黨議員協助衝連署，證明罷免謝國樑的公民團體，滿滿都是民進黨的痕跡。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，林右昌周末親自帶隊在基隆進行反國會改革的宣講。深夜，林右昌子弟兵、民進黨議員張顥瀚深夜宣布，提供罷樑連署服務，為民進黨介入罷免開第一槍。林右昌急於推動罷免謝國樑，難道是為了要遮掩他擔任市長時期的市政缺失？

律師葉慶元說明，基隆東岸停車場，大日公司以及NET在未經市政府同意之下，私相授受，大日將商場經營權轉租給NET，明顯違反促參法的規定。林右昌任內允許大日公司增建2到4樓，但合約約定，期滿後必須將商場交還市政府，所有權也歸市政府，身為協力廠商的NET也簽了合作協議書；但NET不斷的強調2到4樓的商場是獨資興建，所以擁有所有權。然而，大日公司表示出資5000萬與NET一起興建商場，所以NET主張有所有權是站不住腳的。

葉慶元表示，謝國樑為了幫基隆市民維護市有財產，依法行政，要求大日與NET合約時間到後要遷出，但NET不但拒絕遷出，還反過來要求罷免依法行政的市長。NET違法的繼續占用基隆市的市有財產，繼續在基隆市東岸停車場營業，繼續拒絕繳交租金給基隆市政府，然後要求市民罷免市長，這合理嗎？

基隆市議員宋瑋莉指出，謝國樑捍衛基隆市民的財產，司法終於以公正公平的判決，還給市民的財產，但令民眾質疑的是，當時的林右昌為何未將大日增建的部分登記在市府的財產？才導致大日與市府的訴訟，林右昌應該向基隆市市民說明清楚。

李彥秀說，包括基隆田徑場波折3年未完工；基隆城際轉運更足足讓市民等了5年，一直到今年7月謝國樑任內才啟用；基市美術館工程缺失高達363項廠商遭罰314萬元等，這些林右昌的市政缺失，都是謝國樑在收拾善後，林右昌卻急於罷免謝國樑，難道是將罷免謝國樑當成自己市政缺失的遮羞布？「大日已經敗訴，罷免就該收手。」

李彥秀表示，賴清德把攻擊防禦當做是凝聚民進黨團結的政績，對比前總統陳水扁、蔡英文意圖當全民總統，賴清德到處放火，變成「放火內閣」，啟動選舉的模式，嘴巴說要拚人民的幸福、拚經濟，但民進黨從中央到地方全面啟動放火模式；賴清德直接站在第一線，拚民進黨的政治利益、賴清德個人的政治利益，但犧牲全民利益。

國民黨發言人楊智伃表示，基隆東岸停車場的爭議，林右昌應該要提供一個說法，而不是透過政治的手段，罷免依法行政的謝國樑市長。她相信基隆的市民都是非常有智慧的，大家看在眼裡，這些司法案件最終都會還給謝國樑市長一個公道與正義。

罷免 謝國樑

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