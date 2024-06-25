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影／綠營民代助攻 呼籲謝國樑自動請辭下台

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨發言人戴瑋姍（右起）、基隆市議員張之豪、張顥瀚上午舉行「基隆市政倒退、謝國樑愧對市民」記者會，張之豪呼籲基隆市長謝國樑知所進退，自動請辭下台。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人戴瑋姍（右起）、基隆市議員張之豪、張顥瀚上午舉行「基隆市政倒退、謝國樑愧對市民」記者會，張之豪呼籲基隆市長謝國樑知所進退，自動請辭下台。記者蘇健忠／攝影

民進黨發言人戴瑋姍、基隆市議員張之豪、張顥瀚上午舉行「基隆市政倒退、謝國樑愧對市民」記者會，戴瑋姍表示基隆市長謝國樑是民調最後一名的市長。並指他花27億送電動車，造成機車行生意下跌，這27億如果提供基隆市民免費搭公車，可以搭14年。

基隆市議員張之豪呼籲基隆市長謝國樑知所進退，自動請辭下台，保留一個優雅一點的身影，對大家、對他、對基隆市都是一個更不用勞民傷財，又可以順利讓市政繼續推展的一個解方。

公民團體「山海公民拆樑行動」自3月發起發起罷免基隆市長謝國樑，第二階段連署人數已接近門檻，民進黨市議員張顥瀚服務處提供連署服務，綠營化暗為明助攻，二階連署今天最新約2萬8千份，突破3萬0792份門檻就可進入第三階段實質投票，離門檻只剩不到3千份。

民進黨發言人戴瑋姍（右起）、基隆市議員張之豪、張顥瀚上午舉行「基隆市政倒退、謝國樑愧對市民」記者會，張之豪呼籲基隆市長謝國樑知所進退，自動請辭下台。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人戴瑋姍（右起）、基隆市議員張之豪、張顥瀚上午舉行「基隆市政倒退、謝國樑愧對市民」記者會，張之豪呼籲基隆市長謝國樑知所進退，自動請辭下台。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人戴瑋姍上午舉行「基隆市政倒退、謝國樑愧對市民」記者會，表示基隆市長謝國樑是民調最後一名的市長。並指他花27億送電動車，造成機車行生意下跌，這27億如果提供基隆市民免費搭公車，可以搭14年。記者蘇健忠／攝影
民進黨發言人戴瑋姍上午舉行「基隆市政倒退、謝國樑愧對市民」記者會，表示基隆市長謝國樑是民調最後一名的市長。並指他花27億送電動車，造成機車行生意下跌，這27億如果提供基隆市民免費搭公車，可以搭14年。記者蘇健忠／攝影

謝國樑 門檻

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