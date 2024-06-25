影／綠營民代助攻 呼籲謝國樑自動請辭下台

民進黨發言人戴瑋姍、基隆市議員張之豪、張顥瀚上午舉行「基隆市政倒退、謝國樑愧對市民」記者會，戴瑋姍表示基隆市長謝國樑是民調最後一名的市長。並指他花27億送電動車，造成機車行生意下跌，這27億如果提供基隆市民免費搭公車，可以搭14年。

基隆市議員張之豪呼籲基隆市長謝國樑知所進退，自動請辭下台，保留一個優雅一點的身影，對大家、對他、對基隆市都是一個更不用勞民傷財，又可以順利讓市政繼續推展的一個解方。