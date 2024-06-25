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民進黨：罷免謝國樑是公民行動 非政黨行動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，罷免謝國樑是公民行動，非政黨行動。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，罷免謝國樑是公民行動，非政黨行動。圖／聯合報系資料照片

民進黨中央黨部今天舉行「基隆市政倒退，謝國樑愧對市民」記者會，民進黨發言人戴瑋姍表示，罷免行動一直以來都是公民行動，完全是公民的力量，基隆市長謝國樑不應該迴避公民對他的質疑，黨籍議員協助公民收件完全沒有問題，這也不是政黨行動。

由親綠民團發起的罷免基隆市長謝國樑「山海公民拆樑行動」，距離6月底收件日期只剩不到一周，目前募集到超過兩萬七千份的連署書，只差三千多票，就能跨過第三階段門檻，傳出日前民進黨基隆市議員張顥瀚及鄭文婷服務處，也加入罷免基隆市長謝國樑連署站收取連署書，引發外界議論，民進黨角色是否浮出檯面。

戴瑋珊表示，謝國樑應該重新反思自己哪裡做錯了、哪裡可以改正，每一位議員都是基隆的公民和市民，所以來協助收件完全沒有任何問題，公民的行動最近總是被大家看見，也祝福他們可以順利的連署。

基隆市議員張之豪表示，基隆市有公民的行動在發生，要當他們的阻礙，還是當他們的助力？假裝沒有看到這件事情是不切實際的。張之豪說，這就像日常在做一般的選民服務，平常不認識的人都在幫忙服務了，正在發生的公民運動需要舉手之勞，當然不會拒絕。

謝國樑 議員

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