柯文哲不主張動罷免門檻 但對成政客工具有意見

國會改革風波延燒，綠營醞釀罷免案，國民黨團擬修罷免法調高罷免門檻。民眾黨主席柯文哲今天表態，民眾黨不主張變動罷免門檻，但認為過程要嚴謹、乾淨，「所以對目前罷免我就有意見」，罷免不該淪政客耍弄工具，若罷免門檻像公投變來變去很奇怪、丟臉。

柯文哲表示，半年來台灣面對很多問題，但執政黨每天製造對立，沒事找事做，選舉、罷免都是人民的權力但不應變成是政客耍弄的工具，民眾黨對選罷法的態度是，「不用去提高門檻變來變去，很奇怪」就像公投變來變去多丟臉的事，但要嚴謹。

國民黨要修選罷法，會合作嗎？會不會擔心罷免案燒到民眾黨市議員身上？民眾黨立委麥玉珍表示，民眾黨反對罷免門檻提高，認為這樣會讓人民難以行使公民權益；現在的罷免連署不嚴謹或特定團體操作，會淪為政治動員，造成社會動盪對立，民眾黨也很憂心。

媒體問，外界質疑總統府說法是在對大法官下指導棋？柯文哲說，大法官會獨立行使權力，這個要有信心，「但這是總統應該說的話、做的事嗎？」賴總統要搞清楚自己作為總統的角色。

外界質疑大法官是民進黨的人，釋憲恐讓國會改革案不樂觀，柯文哲表示，「還沒發生的事不用去預測，民主國家還是有運作規則」總統應該團結全民，而非製造對立讓國家更危險，「賴清德以前在台南市議會的做法不要帶到立法院。」

立法院國民黨團總召傅崐萁昨天說，國會改革法案上路後，將研議與民眾黨團共邀賴總統到立法院進行國情報告。民眾黨主席柯文哲今天受訪表示，「這個不用國民黨提案」法律通過、立法院邀請總統國情報告是全民期望，每個黨都是一樣贊成的。