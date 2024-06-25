駐美代表傳亂花公帑 藍委要求查明真相違法就法辦

根據鏡周刊報導，駐美代表俞大㵢被指疑涉用公帳報私人花費。國民黨立委賴士葆、羅智強、陳玉珍等人都要求外交部調查真相，並向全民公佈，違法就法辦，有疏失就懲處相關人員。

根據鏡周刊報導，俞大㵢去年底到任，巧立名目亂花錢，放任太太對館員頤指氣使，從沙發到牙膏都報公帳，今年3月，剛當選、未就任副總統的蕭美琴赴美收拾行李，俞以蕭的名義採購名牌毛巾、浴巾及法國進口礦泉水等，在高級餐廳設宴，以「副總統要用的」為由報帳。

賴士葆說，民進黨的大官不少人都官癮十足，更注重各種場合的排場，亂發公帑也放任太太干政。又以蕭美琴的名義大肆採購法國進口的高級物品，這種行為為人所厭惡，外交部應該立即調查此一事件的真實情況，並且向全民公布，以正官箴，懲處相關人員。

國民黨立委羅智強說，外交工作非常重要，駐美代表是重中之重，傳出這些可能的弊端，希望民進黨政府釐清、查明，關係到蕭美琴，不要等閒視之。希望駐美代表公開說明，外交預算規模龐大，是為因應國際處境困難，希望拓展外交空間，給充足資源，不希望產生弊端，或作為私人應用。

國民黨立委陳玉珍說，外交部必須先查清爆料是否屬實，駐美代表處提供相關資料。如果立院有疑問應進行調閱資料跟了解，她擔心最後又變成機密，如此更證明國會改革必要，若有這樣的情事就依法追訴，沒有則還駐美代表處一個清白。