傳中媒記者盯梢台灣政論節目 卓榮泰：看出NCC重要性

媒體報導，外傳有中國官媒在台灣參與製作政論節目。行政院長卓榮泰今天受訪表示，若有類似情況，應由執法機關來處理，從此也可以看出國家通訊傳播委員會（NCC）的重要性，希望NCC人事同意權案能盡快在立法院通過。

立法院會今天針對卓榮泰施政方針報告繼續質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於有媒體報導指出，外傳國內某電視台的政論節目，有中國駐台記者在攝影棚盯梢，確認節目是否有達到國台辦要求。

卓榮泰表示，不清楚電視台內部狀況，但有任何類似或是其他行為，都應該由執法機關來處理。

卓榮泰指出，從這個案子中，可以看出NCC的重要性，因此他也希望NCC的人事同意權案，能夠盡快在立法院通過，讓NCC這個專業獨立機關，能夠去做它應該有的業務。

國家通訊傳播委員會（NCC）有4位委員任期7月31日屆滿，行政院依法提名4位新任委員並於4月30日送抵立法院。若立法院未在7月31日前行使人事同意權，4位任期屆滿的NCC委員任期將續任至新任委員產生。